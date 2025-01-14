ÁÒÉß»Ô¤Î²ñ¼Ò¤Ë¿¯Æþ¤·»þ²Á1800Ëü±ßÁêÅö¤Î¥È¥ì¥«¤Ê¤ÉÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¡¡ÃË2¿Í¤òºÆÂáÊá
»ùÅç·Ù»¡½ð
¡¡²¬»³¸©·Ù»ùÅç·Ù»¡½ð¤Ï¡¢ÁÒÉß»Ô¤Î²ñ¼Ò¤Î»öÌ³½ê¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É44Ëç¤Ê¤É¡Ê»þ²ÁÁí³Û1800Ëü±ß°Ê¾å¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç14Æü¤Þ¤Ç¤ËÃË2¿Í¤òºÆÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤ÈÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬»³»Ô¤Î¼«±Ä¶È¤ÎÃË¡Ê31¡Ë¤ÈÁÒÉß»Ô¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃË¡Ê40¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼«±Ä¶È¤ÎÃË¡Ê31¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯9·î23Æü¡¢ÁÒÉß»Ô¤Ë¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Î»öÌ³½ê¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É44Ëç¤Ê¤É·×53ÅÀ¡Ê»þ²ÁÁí³Û1776Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤òÅð¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃË¡Ê40¡Ë¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¥¦¥¤¥¹¥ー3ËÜ¡Ê»þ²ÁÁí³Û63Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¡¢¹âÎÂ»Ô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥¬¥é¥¹Èâ¤ò²õ¤·¤Æ¿¯Æþ¤·¡¢ATM¤«¤é¸½¶â¤òÅð¤â¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç12·î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬Í¾ºá¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£