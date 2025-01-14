ÆüËÜ¹ñÅÚ³«È¯¡¢¾å´ü·Ð¾ï¤¬¹õ»úÉâ¾å¤ÇÃåÃÏ¡¦9-11·î´ü¤â¹õ»úÉâ¾å
¡¡ÆüËÜ¹ñÅÚ³«È¯ <1887> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬1·î14Æü¸å¾ì(14:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯5·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(6-11·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï25.8²¯±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï79.9²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î34²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï76.1¡ó¤ËÃ£¤·¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î46.8¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿12-5·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï8.1²¯±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï13.4²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï3.6²¯±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï73.5²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-23.1¡ó¢ª1.4¡ó¤ËµÞ²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿12-5·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï8.1²¯±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï13.4²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï3.6²¯±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï73.5²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-23.1¡ó¢ª1.4¡ó¤ËµÞ²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹