【ポムポムプリン だいすき!クッキング】4月14日 発売予定価格:1,100円【ファミレス ハンギョドン】4月28日 発売予定価格:1,100円

ポムポムプリン だいすき!クッキング

リーメントは、食玩「ポムポムプリン だいすき!クッキング」と「ファミレス ハンギョドン」を4月14日より順次発売する。価格は各1,100円。

サンリオキャラクターのポムポムプリンとハンギョドンがリーメントの食玩として登場。ガム1個とミニシート付きで、それぞれ全8種のフィギュアが封入される。

キャラクターだけでなく、食べ物や小物なども付属。フィギュアを集めることで、「ポムポムプリン だいすき!クッキング」はキッチンで料理を楽しむ様子を、「ファミレス ハンギョドン」ではファミリーレストランで食事を楽しむ様子を再現して楽しめる。

リーメントのXでは発売に先駆けラインナップ画像が初公開。可愛いキャラクターたちや、世界観が盛り込まれた小道具、インテリアのミニチュアフィギュアを確認できる。

ファミレス ハンギョドン

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655513

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654962

(C) 2025 RE-MENT