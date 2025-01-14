¥ß¥Ë»Í¶îPRO¥·¥êー¥º¡Ö¥ì¥¯¥µ¥¹ LBX MORIZO RR (MA¥·¥ãー¥·)¡×¤¬2025Ç¯½Õ¤ËÈ¯Çä
¡Ú¥ì¥¯¥µ¥¹ LBX MORIZO RR (MA¥·¥ãー¥·)¡Û
2025Ç¯½Õ È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§1,320±ß
2025Ç¯½Õ È¯ÇäÍ½Äê
2025Ç¯½Õ È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§1,320±ß
¡¡¥¿¥ß¥ä¤Ï¡¢¥ß¥Ë»Í¶î¡Ö1/32 ¥ß¥Ë»Í¶îPRO¥·¥êー¥º No.61 ¥ì¥¯¥µ¥¹ LBX MORIZO RR (MA¥·¥ãー¥·)¡×¤ò2025Ç¯½Õ¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,320±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥ß¥Ë»Í¶îPRO¥·¥êー¥º¤Ç¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¯¥í¥¹¡ÖLBX MORIZO RR¡×¤ò1/32¥¹¥±ー¥ë¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¥ëー¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á°¸å¤Î¥é¥¤¥ÈÎà¤ä¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥¹¥Ô¥ó¥É¥ë¥°¥ê¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃÄ§Åª¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶îÆ°¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¤ë¥À¥Ö¥ë¥·¥ã¥Õ¥È¥âー¥¿ー¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¨¥¢¥í¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¹âÀÇ½¡¦ÁÈ¤ßÎ©¤Æ´ÊÃ±¤Ê¥·¥ãー¥·¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥¯¥µ¥¹ LBX MORIZO RR (MA¥·¥ãー¥·)
2025Ç¯½Õ È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§1,320±ß
¥µ¥¤¥º¡§´°À®»þ¤ÎÁ´Ä¹156mm¡¢Á´Éý97mm¡¢Á´¹â52mm
¢¨ÊÌÅÓÃ±3·ÁÅÅÃÓ2ËÜ¤¬É¬Í×
COPYRIGHT (C)TAMIYA,INC.ALL RIGHTS RESERVED.