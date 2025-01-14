±êË²¤¬ÅìÂç½Ð¿È¡¦¿Ü»³¤Ë²÷¾¡¤·25Ç¯½éÇòÀ±¡Ö³ØÎÏ¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ÇÁêËÐ¤¯¤é¤¤¤Ï¡Ä¡×
¡¡¡þÂçÁêËÐ½é¾ì½ê3ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯1·î14Æü¡¡Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡ÀÔ¿ñÂ»½ý¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ4¾ì½êÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿Åì»°ÃÊÌÜ4ËçÌÜ¤Î¸µËëÆâ¡¦±êË²¡Ê30¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤¬¿Ü»³¡ÊÌÚÀ¥Éô²°¡Ë¤ò²¡¤·½Ð¤·¤ÇÇË¤ê¡¢º£¾ì½ê½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¤¬¼å¤¯Âç¤¤ÊÁê¼ê¤ÎÆÍ¿Ê¤ËËÉÀï°ìÊý¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¡ÖºòÆü¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¡×¤ÈÄã¤¤Åö¤¿¤ê¤ÇÁê¼ê¤Î¾åÂÎ¤òµ¯¤³¤·¡¢°ìµ¤¤Ë¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤ÏÅìÂç¤«¤é³Ñ³¦¤ËÆþ¤ê¡¢ºòÇ¯¶å½£¾ì½ê¤Ç¤Ï¹ñÎ©Âç½Ð¿È¤ÇºÇ¹â°Ì¤ÎÅìËë²¼34ËçÌÜ¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿ÃíÌÜÎÏ»Î¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¤¤âÁêËÐ¤ÎÎÉ¤µ¡£¤É¤ó¤É¤óÆþ¤Ã¤ÆÁêËÐ³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡ÅìÂç½Ð¿È¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö³ØÎÏ¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁêËÐ¤¯¤é¤¤¤Ï¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤È¤Î³ÑÅÙ¤È¤«¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¤«Â¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡