¡Ö¹¬¤»¤ËÂ¨»à¤µ¤»¤Æ¡×!?¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¿¥ó¾å¤²¤ò¥·¥§¥¢¡Ö´ê¤¤»ö¤Ë¤¸¤ó¤ï¤ê¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¦´¶¤ÎÀ¼Â³¡¹
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤³¤ÈÁ°»³ÅÄ·ò°ì¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂæÏÑ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¿¥ó¾å¤²¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÂæÏÑ¤Î½½Ê¬¤Ç¥é¥ó¥¿¥ó¤ò¾å¤²¤¿¤è¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤¬½ñ¤¤¤¿´ê¤¤»ö¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥ó¥¿¥ó¤Ë¤Ï¡Ö°ìÀ¸²»³Ú¤·¤Æ¤¿¤¤¤è¡×¡Ö²¿¤«³Ø¤ÓÂ³¤±¤è¤¦¡×¡Ö·ò¤ä¤«¤Ê¤é¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¡ÖÍ§Ã£¤¬¹¬¤»¤Ç¤¢¤ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´ê¤¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡Ö¥â¥Æ¤ë¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö±ß°Â¤ä¤á¤Æ¡×¡Ö¹¬¤»¤ËÂ¨»à¤µ¤»¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ËÜ²»¤Þ¤¸¤ê¤Î´ê¤¤»ö¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í〜²¿½è¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤«¤Ê¤¡〜¡×¡Ö½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë´ê¤¤»ö¤Ë¤¸¤ó¤ï¤ê¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¤Þ¤¿¡ÖÉ®½ñ¤¤Î¸ÀÍÕ¤È»÷´é³¨¡¢¿¿¿´¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤â¤¢¤ê¡¢¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤Î»×¤¤¤ä´ê¤¤¤Ë´¶Æ°¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÂæÏÑ¤Î½½Ê¬¤Ç¥é¥ó¥¿¥ó¤ò¾å¤²¤¿¤è¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤¬½ñ¤¤¤¿´ê¤¤»ö¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥ó¥¿¥ó¤Ë¤Ï¡Ö°ìÀ¸²»³Ú¤·¤Æ¤¿¤¤¤è¡×¡Ö²¿¤«³Ø¤ÓÂ³¤±¤è¤¦¡×¡Ö·ò¤ä¤«¤Ê¤é¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¡ÖÍ§Ã£¤¬¹¬¤»¤Ç¤¢¤ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´ê¤¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡Ö¥â¥Æ¤ë¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö±ß°Â¤ä¤á¤Æ¡×¡Ö¹¬¤»¤ËÂ¨»à¤µ¤»¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ËÜ²»¤Þ¤¸¤ê¤Î´ê¤¤»ö¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í〜²¿½è¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤«¤Ê¤¡〜¡×¡Ö½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë´ê¤¤»ö¤Ë¤¸¤ó¤ï¤ê¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¤Þ¤¿¡ÖÉ®½ñ¤¤Î¸ÀÍÕ¤È»÷´é³¨¡¢¿¿¿´¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤â¤¢¤ê¡¢¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤Î»×¤¤¤ä´ê¤¤¤Ë´¶Æ°¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£