FANTASTICS八木勇征『月刊スカパー！』2025年2月号表紙に登場

■「ARTIST×ACTOR 2つの世界で輝く男たち」特集にて八木勇征撮り下ろしインタビュー掲載

映画『僕らは人生で一回だけ魔法が使える』(2月21日公開)で主演を務めるFANTASTICS八木勇征が、1月24日発売の『月刊スカパー!』2025年2月号表紙を飾る。

「【特集1】ARTIST×ACTOR 2つの世界で輝く男たち」では、FANTASTICS八木勇征、M!LK佐野勇斗、BE:FIRST三山凌輝の撮り下ろしインタビューを掲載。

今回は、2月に出演映画がそれぞれ公開される(『僕らは人生で一回だけ魔法が使える』「劇場版『トリリオンゲーム』」『誰よりもつよく抱きしめて』)話題の3人をクローズアップ。

アーティストとしての活躍のみならず、役者としても躍進し、多彩な才能を発揮する俳優たちを紹介する。

書籍情報

2025.01.24 ON SALE

『月刊スカパー!』2月号

映画情報

『僕らは人生で一回だけ魔法が使える』

2月21日(金)TOHOシネマズ日比谷 他 全国公開

配給:ポニーキャニオン

(C)2025 映画「僕らは人生で一回だけ魔法が使える」製作委員会

リリース情報

2024.12.18 ON SALE

FANTASTICS

DIGITAL SINGLE「春舞う空に願うのは」

2025.01.07 ON SALE

FANTASTICS

DIGITAL SINGLE「ポケット」

2025.01.13 ON SALE

FANTASTICS

DIGITAL SINGLE「TOP OF THE GAME」



『僕らは人生で一回だけ魔法が使える』公式サイト

https://bokumaho-movie.com/

FANTASTICS OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/Artist/index/168