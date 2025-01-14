FANTASTICS八木勇征『月刊スカパー！』2025年2月号表紙に登場
■「ARTIST×ACTOR 2つの世界で輝く男たち」特集にて八木勇征撮り下ろしインタビュー掲載
映画『僕らは人生で一回だけ魔法が使える』（2月21日公開）で主演を務めるFANTASTICS八木勇征が、1月24日発売の『月刊スカパー！』2025年2月号表紙を飾る。
「【特集1】ARTIST×ACTOR 2つの世界で輝く男たち」では、FANTASTICS八木勇征、M!LK佐野勇斗、BE:FIRST三山凌輝の撮り下ろしインタビューを掲載。
今回は、2月に出演映画がそれぞれ公開される（『僕らは人生で一回だけ魔法が使える』「劇場版『トリリオンゲーム』」『誰よりもつよく抱きしめて』）話題の3人をクローズアップ。
アーティストとしての活躍のみならず、役者としても躍進し、多彩な才能を発揮する俳優たちを紹介する。
書籍情報
2025.01.24 ON SALE
『月刊スカパー！』2月号
映画情報
『僕らは人生で一回だけ魔法が使える』
2月21日（金）TOHOシネマズ日比谷 他 全国公開
配給：ポニーキャニオン
(C)2025 映画「僕らは人生で一回だけ魔法が使える」製作委員会
リリース情報
2024.12.18 ON SALE
FANTASTICS
DIGITAL SINGLE「春舞う空に願うのは」
2025.01.07 ON SALE
FANTASTICS
DIGITAL SINGLE「ポケット」
2025.01.13 ON SALE
FANTASTICS
DIGITAL SINGLE「TOP OF THE GAME」
『僕らは人生で一回だけ魔法が使える』公式サイト
https://bokumaho-movie.com/
FANTASTICS OFFICIAL SITE
https://m.tribe-m.jp/Artist/index/168