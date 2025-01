■赤×白の衣装のジュニアが勢揃いで『SHOWbiz 2025』完走を報告

【写真】HiHi Jets・美 少年・7 MEN 侍ら大集合『SHOWbiz 2025』記念ショット

STARTO ENTERTAINMENT 公式X(旧Twitter)が、ジュニアが出演するライブ『SHOWbiz 2025』が終演したことを報告。集合ショットを公開した。

『SHOWbiz 2025』は東京・有明アリーナで開催。HiHi Jets、美 少年、7 MEN 侍、少年忍者、Lil かんさい、Go!Go!kidsら総勢90名のジュニアが出演し、1月5~7日、9~12日の計8日間で全13公演が行われた。

ポストでは、『SHOWbiz』のロゴが輝くステージの上に赤×白の衣装をまとったジュニアがギュッと大集合。ピース&笑顔で充実感をにじませた表情を見せている。

「ジュニアコンサート『SHOWbiz 2025』有明アリーナ公演が終演!」

「An incredible cast of Juniors take their final bow at the last show of their all-new stage experience “SHOWbiz 2025!”」

「由精彩陣容的Junior們出演的全新舞台表演《SHOWbiz 2025》華麗謝幕!」

と、様々な言語で完走を伝えている。

