ゆずが1⽉11⽇(⼟)および12⽇(⽇)の2⽇間、⼤阪城ホールにて全国アリーナツアー<YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑>⼤阪公演を開催した。2025年初ライブとなった同公演ではリリースされたばかりの新曲「flowers」が⾃⾝のライブで初披露された。

■アリーナツアー<YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑>

※終了した公演は割愛

▼2025年

1月11日(土) 大阪・大阪城ホール

1月12日(日) 大阪・大阪城ホール

1月18日(土) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

1月19日(日) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

1月25日(土) 福井・サンドーム福井

1月26日(日) 福井・サンドーム福井

2月01日(土) 岩手・盛岡タカヤアリーナ

2月02日(日) 岩手・盛岡タカヤアリーナ

2月08日(土) 北海道・北海きたえーる

2月09日(日) 北海道・北海きたえーる

2月18日(火) 神奈川・横浜アリーナ ※Shooting LIVE

2月19日(水) 神奈川・横浜アリーナ ※Shooting LIVE

2月22日(土) 神奈川・横浜アリーナ

2月23日(日) 神奈川・横浜アリーナ

2月24日(月/祝) 神奈川・横浜アリーナ



■追加公演<YUZU ARENA TOUR 2025 図鑑 spring has come Supported by NISSAN SAKURA>

3⽉01⽇(⼟) 神奈川・Kアリーナ横浜

open15:00 / start16:30

3⽉02⽇(⽇) 神奈川・Kアリーナ横浜

open15:00 / start16:30

3⽉08⽇(⼟) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展⽰場) ホールA

open15:00 / start16:00

3⽉09⽇(⽇) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展⽰場) ホールA

open15:00 / start16:00

3⽉18⽇(⽕) ⼤阪城ホール

open17:30 / start18:30

3⽉19⽇(⽔) ⼤阪城ホール

open16:30 / start17:30

ファンクラブ「ゆずの輪」会員2次先⾏およびセブン-イレブン2次先⾏受付

特設サイト:https://yuzu-official.com/pages/yuzu_arenatour2024-2025



■新曲「flowers」

2024年12⽉27⽇(⾦)配信開始

※スマホゲーム『モンスターストライク』コラボレーションソング

※ストリーミング&ダウンロード

配信リンク:https://yuzuofficial.lnk.to/flowers







●モンスト公式 YouTube チャンネル:https://www.youtube.com/@monsterstrike

同チャンネルにて下記コンテンツを公開中

・【超・獣神祭登場︕】エル SPECIAL MOVIE:https://www.youtube.com/watch?v=l6MJpfg_yOA

・アニメ「モンスターストライク エル 堕天の覚醒」前編:https://youtu.be/_bacXjXshLM

・アニメ「モンスターストライク エル 堕天の覚醒」後編:https://youtu.be/Ap9tl4mvGdk

・「ゆくモンくるモン'24→'25 MONST MUSIC ULTRA SUPER LIVE Powered by モンソニ!TV」:https://youtu.be/Df2j5Sy9dB8

●【公式】超・獣神祭 新限定キャラクター「エル」初登場 特設サイト:https://xfl.ag/4gvoRGX

●モンスターストライク公式サイト:http://www.monster-strike.com/

関連リンク

◆<YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑>特設サイト

◆ゆず オフィシャルサイト

◆ゆず オフィシャルX

◆ゆず オフィシャルYouTubeチャンネル

ゆずは2024年12⽉27⽇、完全サプライズで新曲「flowers」を配信リリースした。後にスマホゲーム『モンスターストライク』コラボレーションソングとして、CMやアニメ「モンスターストライク エル 堕天の覚醒」主題歌に起⽤されるなどのタイアップが発表となったほか、被写体を3次元で動画のように撮影するボリュメトリックビデオ技術でモンストの世界観と融合したミュージックビデオも公開されている。新曲「flowers」は昨年末の『ミュージックステーション SUPERLIVE 2024』にて最速披露されていたが、ライブお披露⽬は2025年⼀発⽬の大阪公演が初。北川悠仁の「曲をつくったら(ライブで)やりたくなっちゃう。このツアーにぴったりな曲ができました」というMCから、巨⼤なLED画⾯にミュージックビデオが映し出された。これを背景に、無数のレーザーや照明と連動した圧巻のパフォーマンスを披露。早くもツアーのハイライトシーンとなるような演出に、会場に集まった約9000⼈のファンが沸いた。ゆずは2024年10⽉より、最新アルバム『図鑑』を引っ提げた全国アリーナツアー<YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑>を敢⾏中だ。3⽉には新たにセットリストを再構成して臨む追加公演<YUZU ARENA TOUR 2025 図鑑 spring has come>を開催する。これを記念して、1⽉14⽇(⽕)21:00よりオフィシャルYouTubeチャンネルにて2023年開催のKアリーナ横浜こけら落とし公演<YUZU SPECIAL LIVE 2023 HIBIKI in K-Arena Yokohama DAY3 BEAUTIFUL ✕ FUTARI & ALL STARS>のライブ映像全編をプレミア公開することが決定している。