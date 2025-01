サンリオの男のコキャラクターユニット「はぴだんぶい」の結成5周年をお祝いしたテーマカフェを東京・大阪・名古屋で開催!

「ポチャッコ」「タキシードサム」「バッドばつ丸」「あひるのペックル」「ハンギョドン」「けろけろけろっぴ」の6人が、“5周年のお祝いピクニック”を楽しんでいるコンセプトのカフェです☆

サンリオ「はぴだんぶい わいわいピクニックカフェ」

開催期間:2025年1月31日(金)〜3月2日(日)

カフェサイトオープン:2025年1月14日(火)12:00

予約開始:18:00〜

開催店舗:

東京・原宿:BOX cafe&space キュープラザ原宿店

愛知・名古屋:BOX cafe&space 名古屋ラシック1号店

大阪・心斎橋:Collabo_Index SHINSAIBASHI

サンリオの男のコキャラクターユニット「はぴだんぶい」の結成5周年をお祝いしたテーマカフェが東京・大阪・名古屋で開催!

「はぴだんぶい」は「ポチャッコ」「タキシードサム」「バッドばつ丸」「あひるのペックル」「ハンギョドン」「けろけろけろっぴ」の個性あふれる6人の男のコたちで結成されたユニットです。

カフェには、見た目も美しく、お弁当がパッと華やかになりそうな楽しいピクニックメニューが展開されているほか、描き下ろしアートを使用したオリジナルグッズや特典なども登場。

5周年をお祝いしたピクニックメニューを味わいながら、ほのぼのとした時間を、みんなでワイワイ楽しめます☆

事前予約者限定カフェ利用特典

予約料:1名660円(税込)

事前予約を利用し、メニューを注文した方に「オリジナルステッカー」全6種から1枚をランダムでプレゼント。

サンドイッチやおにぎりを持ってピクニックを楽しむキャラクターたちのデザインです。

メニュー

カフェメニューには、食べやすいハーフサイズになった、「はぴだんぶい」のみんながデザインされたサンドイッチが食べられるスペシャルセットや、キャラクターをイメージしたサンドイッチBOXが登場。

「はぴだんぶい」5周年のスペシャルデザートや芝生の上のピクニックをイメージした抹茶ティラミスのワッフル、「はぴだんぶい」それぞれをイメージしたカラーのドリンクも展開されます。

はぴだんぶい みんなのサンドイッチ

価格:3,780円(税込)

限定カード2枚が付いた、事前予約数量限定のメニュー。

ハーフサイズになった、はぴだんぶいのみんながデザインされたサンドイッチのセットです。

ポチャッコのサンドイッチBOX

価格:1,690円(税込)

「おばけニンジン」をイメージしたキャロットラぺとベーコンのサンドイッチ。

パンには、「ポチャッコ」のお顔があしらわれています。

バッドばつ丸のサンドイッチBOX

価格:1,690円(税込)

お魚とアボカドのポキをサンドしたサンドイッチ。

お寿司好きの「ばつ丸」も大満足のメニューです。

※生魚が使われています

ハンギョドンのサンドイッチBOX

価格:1,690円(税込)

「ハンギョドン」が大好きな冷やし中華を挟んだ、新感覚のサンドイッチ。

サラダには、たこさんウインナーがトッピングされています。

あひるのペックルのサンドイッチBOX

価格:1,690円(税込)

「あひるのペックルのサンドイッチBOX」は、カレー味のサンドイッチ。

「あひるのペックル」が好きなマンゴーのチャツネが使われています。

タキシードサムのサンドイッチBOX

価格:1,690円(税込)

「タキシードサム」が好きなエビのコキールをイメージしたエビカツのサンドイッチ。

サラダには、「タキシードサム」の足跡を思わせる形のハムがトッピングされています。

けろけろけろっぴのサンドイッチBOX

価格:1,690円(税込)

フライドポテトに「けろけろけろっぴ」をイメージさせるグリーンカラーのアボカドをトッピングしたサンドイッチ。

「けろけろけろっぴ」の好きなおにぎりをイメージした、海苔がアクセントのフライドポテトとアボカド、ツナマヨのサンドイッチです。

はぴだんぶい 5thア・ラ・モード

価格:1,490円(税込)

「はぴだんぶい」5周年のデザートはプリンの乗ったア・ラ・モード。

たっぷりのホイップクリームやアイスクリーム、盛りだくさんのフルーツがトッピングされた豪華なデザートです。

「はぴだんぶい」の旗も付いています。

ピクニックワッフル

価格:1,290円(税込)

5周年を記念したおむすびパーティをイメージした抹茶ティラミスのワッフル。

おむすび型の牛乳プリンと併せて食べるのがおすすめです。

【期間限定】ポチャッコのためのバースデーケーキ!

価格:1,890円(税込)

販売期間:2025年2月20日(木)〜3月2日(日)

「ポチャッコ」のバースデーをみんなでお祝いできるケーキ。

いちごがサンドされた「ポチャッコ」型のケーキの周りを「はぴだんぶい」のメンバーカラーをイメージした食材で彩ったバースデープレートです。

「ポチャッコ」の頭には、イチゴがトッピングされています。

ピクニックドリンク

価格:各990円(税込)

ラインナップ・フレーバー:全6種類

・ポチャッコ:クランベリージャスミンティー

・バッドばつ丸:巨峰ソーダ

・ハンギョドン:ラムネソーダ

・あひるのペックル:レモンソーダ

・タキシードサム:ピーチジャスミンティー

・けろけろけろっぴ:グリーンアップルジャスミンティー

「はぴだんぶい」それぞれのイメージカラーを表現した6種類のドリンク。

ストローには、キャラクターそれぞれの飾りがついています。

オリジナルグッズ

描き下ろしアートを使用したオリジナルグッズも登場。

アクリルキーホルダーやアクリルクリップ、巾着などが展開されます。

アクリルキーホルダー(ランダム6種)

価格:770円(税込)

「はぴだんぶい」のアクリルキーホルダー。

「ポチャッコ」と「タキシードサム」、「ハンギョドン」、「あひるのペックル」はサンドイッチ、「バッドばつ丸」はドリンク、「けろけろけろっぴ」はおにぎりを持っています。

誰が出るかは、あけてからのお楽しみです。

缶バッジ(ランダム6種)

価格:605円(税込)

お祝いムード満載のデザインの缶バッジ。

風船やガーランド、クラッカー、プレゼントなどが描かれています。

アクリルクリップ(全6種)

価格:825円(税込)

全6種のアクリルクリップ。

それぞれが風船やクラッカーなどを持って、パーティーを楽しんでいるようなデザインです。

バンダナハンカチ

価格:1,760円(税込)

「はぴだんぶい」のメンバーと、カフェのロゴ、ガーランドが描かれたバンダナハンカチ。

コーディネートに取り入れるのも、バッグなどに付けてアクセントにするのもおすすめです。

巾着

価格:1,540円(税込)

身の回りのものの整理に便利な巾着。

表にはピクニックを、裏にはパーティーを楽しんでいる様子がデザインされています。

タイムマーカー付きボトル

価格:1,980円(税込)

水分を摂る時間と量の目安が書かれたボトル。

モノトーンで日常使いしやすいデザインです。

「はぴだんぶい」の結成5周年をお祝いしたテーマカフェ。

「はぴだんぶい わいわいピクニックカフェ」は、2025年1月31日(金)から3月2日(日)の期間、東京、大阪、名古屋で開催されます☆

