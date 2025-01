バンダイが展開するカプセルトイ「ガシャポン」に、紀文の「すみっコぐらしかまぼこ」がミニチュアチャームになって登場!

ぷにぷに触感のキャラクターデザインの半立体のかまぼこミニチュアと、パッケージミニチュアのダブルチャーム仕様です☆

バンダイ ガシャポン「紀文すみっコぐらしかまぼこ ミニチュアチャーム」

価格:1回300円(税込)

発売日:2025年1月第3週より順次

種類:全6種類

サイズ:

かまぼこミニチュア 全高約4cm

パッケージミニチュア 全高約4.5cm

販売店舗:全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、 量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズ

バンダイが展開するカプセルトイ「ガシャポン」に、紀文の「すみっコぐらしかまぼこ」がミニチュアチャームになって登場!

2020年から2023年にかけて販売された「すみっコぐらしかまぼこ」6種類がラインナップされます。

かまぼこのミニチュアとパッケージミニチュアのダブルチャーム仕様。

かまぼこミニチュアは、半立体のキャラクターデザインで、ぷにぷに触感が特徴です☆

しろくま&すみっコぐらしかまぼこ(2020年春夏)

真っ白な「しろくま」のかまぼこのチャーム。

パッケージには「すみっコ」たちがぎゅっと集まって、こちらをのぞいているようなかわいい姿が描かれています。

とかげ&すみっコぐらしかまぼこ(2021年春夏)

チャームポイントの口もしっかり再現された「とかげ」のかまぼこデザイン。

パッケージは、さわやかな青空が広がるデザイン。

みんなで旅行をたのしんでいます。

ねこ&すみっコぐらしかまぼこ(2021年秋冬)

「ねこ」のかまぼこのチャーム。

りんごやどんぐり、バスケットを持って、みんなでピクニックを楽しんでいるようなデザインのパッケージチャームもポイントです。

ぺんぎん?&すみっコぐらしかまぼこ(2022年秋冬)

「ぺんぎん?」のかまぼこチャーム。

パッケージでは、「すみっコ」たちが仲良く重なり合っています。

「ぺんぎん?」のトレードマークのお口もポイントです。

とんかつ&すみっコぐらしかまぼこ(2023年春夏)

「とんかつ」のかまぼこのミニチュアチャーム。

パッケージは夏らしいデザイン。

お揃いのセーラー服を着ています。

えびふらいのしっぽ&すみっコぐらしかまぼこ(2023年秋冬)

「えびふらいのしっぽ」のかまぼこチャーム。

パッケージでは、みんなで仲良くおにぎりを食べています。

背景の紅葉もポイントです。

ぷにぷに触感がきもちいい「すみっコ」たちのチャームがガシャポンにラインナップ。

バンダイの「紀文すみっコぐらしかまぼこ ミニチュアチャーム」2025年1月第3週より発売です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post しろくまやねこ、とんかつなど6種類!バンダイ ガシャポン「紀文すみっコぐらしかまぼこ ミニチュアチャーム」 appeared first on Dtimes.