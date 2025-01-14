TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

³¤¼«¥È¥Ã¥×¤Îã·Æ£³¤¾åËëÎ½Ä¹¤Ï¡¢µîÇ¯11·î¡¢Ê¡²¬¸©²­¤Ç³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÁÝ³¤Äú¡Ö¤¦¤¯¤·¤Þ¡×¤¬²ÐºÒ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÀË×¤·¡¢¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸Å²ìÃ¤ÆÁ3Åù³¤Áâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»àË´Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»ö¸Î¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µîÇ¯12·î¤ËÁ¥ÂÎ¤Î¼þÊÕ¤Ç¿Í¹ü¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢DNA´ÕÄê¤Î·ë²Ì¡¢¸Å²ì3Åù³¤Áâ¤Î¤â¤Î¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤­¤ç¤¦¹Ô¤ï¤ì¤¿ÄêÎãµ­¼Ô²ñ¸«¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£