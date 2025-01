ÏÃÂê¤Î¡Ø¼ª¤Ä¤Ü¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡Ù¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡ÖARTIDA OUD¡×½ÂÃ«¤Î´ú´ÏÅ¹¤ÇÅ·Á³ÀÐ¤ò»È¤Ã¤¿ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ

耳にあるツボを、かわいく刺激できる『耳つぼジュエリー』が人気ですよね。ジュエリーブランド「 ARTIDA OUD (アルティーダ ウード)」の体験型空間「THE ANOTHER MUSEUM」では、「mojo EAR」の関根祥子さんによる耳つぼ体験イベントを1月26日(日)に開催。小さな天然石を使った話題の『耳つぼジュエリー』を、体験しに行ってみませんか?「ARTIDA OUD」の旗艦店で耳つぼジュエリー体験

耳には、身体に関係するツボがたくさんあると言われています。そんな耳ツボをおしゃれに刺激するアイテムとして、最近は『耳つぼジュエリー』が注目を集めていますよ。東京・渋谷区にある「ARTIDA OUD」の旗艦店「THE ANOTHER MUSEUM」では、ワークショップやイベントを通してネイルと耳ツボを発信している、「mojo EAR」の関根祥子さんによる耳つぼイベントを実施。価格は、40分で税込1万1000円です。イベントは予約制で行われるため、参加希望の方は1月16日(木)21時よりスタートする、予約フォームに申し込んでみてくださいね。先着順での受付のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ!小さな天然石の『耳つぼジュエリー』で彩ろ体験イベントでは、「ARTIDA OUD」のジュエリーを制作する過程で使われなかった、小さな天然石が耳つぼジュエリーとしてアレンジされ、施術に採用されるそう。人が持つ自然治癒力を蘇らせるという耳ツボを、美しい天然石で刺激できるなんて素敵ですよね。「耳つぼジュエリー」初心者さんはインスタライブも必見1月16日(木)20時からは、「ARTIDA OUD」公式インスタグラム@artidaoudで、関根さんが耳つぼについて実演を交えながらトークを展開する、インスタライブが配信される予定。初めて耳つぼジュエリーに挑戦する方などは、予約前にどんな様子かインスタライブをチェックしてみてはいかがでしょうか?THE ANOTHER MUSEUM 「耳つぼ」イベント概要開催日:1月26日(日)予約開始日:1月16日(木)21時〜場所:THE ANOTHER MUSEUM住所:東京都渋谷区松濤1丁目26-21 1F公式HP:https://www.artidaoud.com/参照元:株式会社サザビーリーグ プレスリリース