¤â¤ä¤·¤È¤ï¤«¤á¤Î´Å¿Ý¤¢¤¨¡ÊÎÁÍý¡¦¾®ÎÓ¤Þ¤µ¤ß¡¢»£±Æ¡¦Í¸¸ýµþ°ìÏº¡Ë


¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤â¤ä¤·¤ò»È¤¨¤Ð´ÊÃ±¡õ¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¡Ö¤â¤ä¤·¤Ç¥³¥¹¥ÑÈ´·²¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ª¤«¤º¡×

¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥ì¥¸¤Ç¹ç·×¶â³Û¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¶á¡£¤«¤µ¤àÆü¡¹¤Î¿©Èñ¤Ë¡¢¤ªºâÉÛ¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡£

¤³¤ó¤Ê¤È¤­¤Ë²æ¡¹¤ÎÌ£Êý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª°Â¤¤ÃÍÃÊ¤Ç¿©ÈñÀáÌó¤Ë¤Ê¤ë¤â¤ä¤·¡ª ÏÂÍÎÃæ¤É¤ó¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥á¥¤¥ó¤ª¤«¤º¤«¤éÉûºÚ¡¢ºî¤êÃÖ¤­¤Þ¤ÇÉý¹­¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëËüÇ½¿©ºà¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£

¤½¤ó¤Ê¤â¤ä¤·¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼ÇÜÁý´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¡Á¡Á

¢£´Å¿Ý¤Ë¤´¤ÞÌý¤Î¹á¤ê¤ò¤­¤«¤»¤Æ

¤â¤ä¤·¤È¤ï¤«¤á¤Î´Å¿Ý¤¢¤¨

¤â¤ä¤·¤È¤ï¤«¤á¤Î´Å¿Ý¤¢¤¨¡ÊÎÁÍý¡¦¾®ÎÓ¤Þ¤µ¤ß¡¢»£±Æ¡¦Í¸¸ýµþ°ìÏº¡Ë


1¿ÍÊ¬¡§31kcal

±öÊ¬¡§0.3g

¢£¡ÚºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¡Û

¤â¤ä¤·¡Ä1/2ÂÞ¡ÊÌó125g¡Ë

¥«¥Ã¥È¤ï¤«¤á¡ÄÂç¤µ¤¸1

A¡ÒÂç¤­¤á¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ëº®¤¼¤ë¡Ó

¡¦¿Ý¡ÄÂç¤µ¤¸1¡¦1/2

¡¦º½Åü¡ÄÂç¤µ¤¸1/2

¡¦¤´¤ÞÌý¡Ä¾®¤µ¤¸1/2

¡¦±ö¡Ä¾¯¡¹

¢£¡Úºî¤êÊý¡Û

1¡¡¤â¤ä¤·¤È¤ï¤«¤á¤ò¤¶¤ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤µ¤Ã¤ÈÀö¤¤¡¢¿å¤±¤ò¤­¤ë¡£

2¡¡1¤òÂÑÇ®»®¤Ë¹­¤²¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ1Ê¬30ÉÃ¥ì¥ó¥Á¥ó¡Ê600W¡Ë¤¹¤ë¡£¤¶¤ë¤Ë¤¢¤±¤ÆÁÆÇ®¤ò¤È¤ê¡¢A¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¢¤¨¤ë¡£

ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Î²ÃÇ®»þ´Ö¤Ï600W¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Ê¤é1.2ÇÜ¡¢700W¤Ê¤é0.9ÇÜ¤òÌÜ°Â¤Ë²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

ÎÁÍý¡¿¾®ÎÓ¤Þ¤µ¤ß¡¢»£±Æ¡¿Í¸¸ýµþ°ìÏº

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥ÖÊÔ½¸ÉôÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¤Î¤â¤ä¤·100¥ì¥·¥Ô¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÊÔ½¸¡á¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥ÖÊÔ½¸Éô¡¿¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¤Î¤â¤ä¤·100¥ì¥·¥Ô¡Ù