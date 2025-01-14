£Ó£Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¸å¾ì¥«¥¤µ¤ÇÛ¡¢£²£µÇ¯£²·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛµÚ¤ÓÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ
¡¡¥¨¥¹¥±¥¤¥¸¥ã¥Ñ¥ó<7608.T>¤¬¸å¾ì¤ËÆþ¤ê¥«¥¤µ¤ÇÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àµ¸á¤´¤í¡¢£²£µÇ¯£²·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò£±£±£°²¯±ß¤«¤é£±£²£µ²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£±£·¡¥£¸¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò£±£°²¯±ß¤«¤é£±£±²¯±ß¡ÊÆ±£±£°¡¥£¹¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò£·²¯±ß¤«¤é£·²¯£·£°£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£±¡¥£¹¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò£±£µ±ß¤«¤é£±£·±ß¡ÊÇ¯£²£·±ß¡Ë¤Ø°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥¤¥º¥²ー¥à»Ô¾ì¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¼è°úÀèÅ¹ÊÞ¤¬³è¶·¤Ê¤Ê¤«¡¢ÄêÈÖ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¼õÃí¤¬°ú¤Â³¤·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè£³»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê£²£´Ç¯£³～£±£±·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â£¹£¶²¯£¶£±£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£²£¶¡¥£°¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£¹²¯£¸£´£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£²£±¡¥£¸¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×£·²¯£´£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£±£¶¡¥£·¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥¤¥º¥²ー¥à»Ô¾ì¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¼è°úÀèÅ¹ÊÞ¤¬³è¶·¤Ê¤Ê¤«¡¢ÄêÈÖ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¼õÃí¤¬°ú¤Â³¤·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè£³»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê£²£´Ç¯£³～£±£±·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â£¹£¶²¯£¶£±£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£²£¶¡¥£°¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£¹²¯£¸£´£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£²£±¡¥£¸¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×£·²¯£´£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£±£¶¡¥£·¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS