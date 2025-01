BABYMONSTER、1月17日に『Really Like You』MV公開決定！1stフルALから4本目

ガールズグループBABYMONSTERが1stフルアルバム『DRIP』の収録曲『Really Like You』のミュージックビデオを来る1月17日0時に公開する。

【写真】BABYMONSTERの日本人メンバー

1月14日、所属事務所YGエンターテインメントは公式ブログにミュージックビデオのコンセプトが垣間見えるティザーポスターを投稿した。

ポスターには爽やかな青色のジャージを着た7人のメンバーが心地良い雰囲気を醸し出しており、期待を高めている。

『Really Like You』はBABYMONSTERならではの澄んでいて爽やかな魅力が際立つHIPHOP R&Bソングだ。1日中好きな相手を思い浮かべながら幸せになる姿と、ときめきを表現した歌詞が共感を呼び、好評を博した。

ミュージックビデオも曲の明るい雰囲気をそのまま反映し、一味違う初々しい若者の感性で没入感を高める予定だ。

(写真=YGエンターテインメント)BABYMONSTER

これについて、YGエンターテインメントはメンバーたちの自然な魅力に焦点を当てた完成度の高い演出と初めて公開されるパフォーマンスがファンの心をつかむだろうと伝えた。

これでBABYMONSTERは1stフルアルバムだけで4本のミュージックビデオを公開することになった。強烈で洗練されたダブルタイトル曲『DRIP』『CLIK CLAK』が早々に再生回数1億回を突破しただけに、去る2024年12月に公開されたアナログ風の『Love In My Heart』と今回の『Really Like You』で人気が続くことが期待されている。

なお、BABYMONSTERは1月25日よりワールドツアー「2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR<HELLO, MONSTERS>」を開催予定だ。

◇BABYMONSTERとは?

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身(ラミ、ローラ、アヒョン)、タイ出身(パリタ、チキータ)、日本出身(ルカ、アサ)の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。