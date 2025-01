英語を話せるようになりたい、ビジネスの場面で自分の考えを英語で伝えたい…。「使うため」の英語を身に付けるには、どのような学習法が良いのでしょうか。社会言語学者の瀧野みゆきさんは、英語を「世界の共通語」として捉え直す「ELF(English as a Lingua Franca =エルフ)」という考え方を取り入れた学習法を提案しています。そこで今回は、瀧野さんの著書『使うための英語―ELF(世界の共通語)として学ぶ』から、新しい視点の英語の学び方を一部ご紹介します。

【画像】「聴き音読」の素材におすすめのYouTubeチャンネル

伝わる発音

ELFユーザーとして英語を使うための、「効率的で効果的」と「始めやすくて知的に楽しい」が両立する英語の学び方を紹介していく。本記事では、まず「音」に注目し、発音の学び方を提案する。

ELFが発音を含めた英語の多様性を積極的に認めるのに、なぜ発音の練習から始めるのか、その理由は2つある。ひとつは、自分の発音が嫌いだから英語を使いたくないと感じている人に多く出会ってきたからだ。

英語の会話では発音が互いの印象に強い影響を与える。そのくせ、学校英語では発音は軽視されがちで、練習方法がわからない、発音練習の本を読んでやってみても続かないとよく聞いてきた。

実際、大学で教えていると、英語を口にしたくなさそうな学生によく出会う。やっと受験英語から解放され、「実践的な英語を身につけたい、もっと英語を話したい」という思いは強いのに、いざ英語を話すとなると抵抗がある。

英語の発音に不安があるなら、まずは発音練習から始め、伝わる発音に自信をもち、英語を話すことに安心感をもってほしい。

もうひとつの理由は、発音の練習が英語の音に浸る最良の方法であり、リスニング力を伸ばすための有効な準備になるからだ。

発音練習は「聴き音読」で

発音練習の基本は、手本とする英語をじっくり聴き、それをそっくり真似て言う練習である。これを何度も繰り返して練習するために、本記事では「聴き音読」を勧める。

多くの読者が、学校で教科書の本文をCDで聴いて続いて読む、音読をした経験があるだろう。本記事の「聴き音読」は、このお馴染みの「音読」に、通訳の訓練で使われる「シャドーイング」の要素を加えた。



『使うための英語―ELF(世界の共通語)として学ぶ』(著:瀧野みゆき/中央公論新社)

音読は英語のテキストを声に出して読む練習なので、気軽にできる。しかし、一般的にテキストを読むのが中心で、手本の英語音声への注意は疎(おろそ)かになりがちである。一方、シャドーイングは、テキストを見ずに耳で聴いた音を即座に真似る練習で、発音練習の効果は高いが、難易度も高い。

両者の要素を併せた「聴き音読」なら、比較的取り組みやすく、発音練習の効果も上げやすい。英語のテキストを見ながら発音するので安心感があり、音を聴きながら何度も繰り返すので、発音を集中的に訓練するからだ。まずは発音練習の素材の選び方を考えよう。

素材の重要性

「聴き音読」では、素材の選び方が大切になる。

「聴き音読」は始めやすいが、そっくり真似できるまで繰り返す単調な練習なので、続けるのが難しい。1―2日はできても、熱意と根気がないとすぐ飽きてしまう。

この「聴き音読」を続けるには、言葉のリズムや意味が心地よく響き、知的にも刺激的な内容の英語の素材を選ぶといい。

英語の意味を味わい、言葉に込められた思いを音に表現して楽しむことができる。

演説の勧め

英語として音とリズムに力強さがあり、内容も豊かで面白い素材として、まず演説、speechがある。英語圏の国々では、演説は知的文化のひとつであり、リーダーたちは自らの考えを伝えるための重要な手段として演説を重視する。

世界中の有名・無名の人々が、内容を熟考し、表現を吟味して原稿を作り、何度も練習を重ね、情熱を込めて演説を行う。だから、演説は発音練習にとどまらない魅力にあふれている。

そのため、名演説を「聴き音読」の素材にすると、英語のリズムとテンポに加え、感情を込めた話し方を一流の英語の使い手から学べる。演説の動画はインターネット上に無尽蔵にあり、個々の興味や関心に重なる素材を選べるのもいい。

好きな人や憧れの人の英語演説の動画から、特に気に入った一節の50から200ワード、1―2分ぐらいの長さを選び、その部分の動画を繰り返し視聴して「聴き音読」をすると、英語の音に加え、感情や表情も学べて効果的である。

ジョブズの演説

よく選ばれる演説のひとつが、Appleの創業者、スティーブ・ジョブズの有名なスタンフォード大学の卒業式の演説である。特に「人生の点と点をつなぐ」一節が人気だ。

ジョブズは大学を中退した後、偶然見たポスターの美しさに惹かれてカリグラフィー(美しい英文字を書く芸術)を習ったが、この経験が10年後、Macintoshに美しいフォントを入れる思いつきを生んだ。

「人生は、後になってから、それまでの経験の点と点をつないできたのだとわかる。だから、自分のひらめきを信じ、自分の心に従う。その信念が人生を変える」

英語自体は短く難しくない。しかし、ジョブズの思いを汲(く)んで、そっくり同じに発音しようとすると、何度も練習が必要となる。

この一節の英語の原文は、スタンフォード大学が動画といっしょに公開している。動画では4分57秒から始まる30秒間、テキストにすると100語ほどを引用しよう。

英語のスピーチ原文:

Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college. But it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards.

So, you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something ― your gut, destiny, life, karma, whatever ― because believing that the dots will connect down the road, it’ll give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference.



<『使うための英語―ELF(世界の共通語)として学ぶ』より>

(公開されている原稿のテキストとは違うが、実際のスピーチを忠実に書き写した)

それぞれの読者が自分の心に響く「聴き音読」の素材となる演説を探すには、世界の著名な演説の動画を集めたYouTubeチャンネル、English Speechesを使うのが便利だろう。

このチャンネルでは、ケネディ大統領やキング牧師の歴史的な名演説から、話題になったエマ・ワトソンの国連でのスピーチ、最近の有名人のインタビューまで、多種多様なスピーチが揃っている。

動画には大きな字幕が表示され、演説者の顔を見ながら、注意深く声を聴いて発音練習ができる。リンクをたどると、スピーチの英文原稿や、背景情報も確認できる。

ただし、演説は英語コミュニケーションの真剣勝負であり、難しい単語や表現も多く、長いスピーチから気に入った一節を選ぶには、ある程度のリスニング力やリーディング力が必要になる。最初の音読素材としては、やや手ごわいかもしれない。

名言の勧め

そこで、もっと手軽に発音練習を始める素材として、名言、quotesを勧めたい。quotesとは、quotations(引用)の略として広く使われ、誰かの発言から、深い意味が込められた部分を切り取った短い一節を指す。声に出して読み上げるとリズムや響きがあり、表現にも味わいがあるので、朗読の楽しみと発音練習を、短時間で手軽に両立できる。

英語の世界では、quotesがよく引用される。日本語でも名言の引用はあるが、英語の文章でははるかに多くの小説やビジネス書、雑誌記事などの出だしや章扉でquotesを見かける。

quotesを引用すると、発言者が言葉に込めた意味と、引用している人の想いが共鳴し、文章に奥行きを生む。発音練習で多くのquotesに親しむと、英語の世界を深く知る助けにもなる。

英語の名言を集めたYouTube動画や紹介サイトは豊富だが、発音の手本にしやすい音声つきの素材は多くない。この点で、実際に発音練習に使ってみて効果的でお勧めなのは、アインシュタインの名言を読み上げた動画である。アインシュタインの英語のquotesは、短くて力強く、口に出すとリズムが良く、意味もわかりやすい。

アインシュタインの名言

アインシュタインの人生もまた、起伏に富んで興味深く、彼の伝記動画を検索して視聴するとリスニングの練習にもなる。

アインシュタインの名言の数々は、その人生を反映して、深い叡智(えいち)と思いが込められているが、英文は群を抜いてシンプルである。彼の言葉の多くはもともとドイツ語で語られ、それを他の人が英訳して、今日、英語の名言として広く知られているらしい。

英語を「世界の知を共有する共通語」として学ぶとき、多様な言語の叡智を、知られざる誰かの英訳で知るのも興味深いだろう。

英語のquotesの世界では、中国の老子(ろうし)や孔子(こうし)、ギリシャやローマの哲学者など、世界中の思想家の言葉を英訳で読むことができる。これらの名言の英訳者は無名だが、長年こうした思想が英語で口伝され、書き写され、英語のオリジナルがなかったからこそ、英語の表現が洗練されたのか、読んでいてシャープで味わい深い英文が多い。

※本稿は、『使うための英語―ELF(世界の共通語)として学ぶ』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。