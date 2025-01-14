JFLÀï¤¦YSCC¤¬FW³þ¾ÂÍ¥À»¤È·ÀÌó¹¹¿·¡¢ºòµ¨¤ÏJ3¤Ç26»î¹ç2ÆÀÅÀ¡Ö¥×¥ì¡¼¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹Á´ÎÏ¤Ç¡×
Y.S.C.C.²£ÉÍ¤Ï14Æü¡¢FW³þ¾ÂÍ¥À»(31)¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
³þ¾Â¤Ï»³Íü³Ø±¡Âç³ØÉíÂ°¤«¤é´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¤Ø¤È¿Ê³Ø¡£¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡¢¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯¤ËYS²£ÉÍÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤Ç26»î¹ç2ÆÀÅÀ¡¢¥«¥Ã¥×Àï1»î¹ç½Ð¾ì¤ÎÀ®ÀÓ¤òµÏ¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏJ3¡¦JFLÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ËÇÔ¤ì¡¢JFL¹ß³Ê¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤òYSCC¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿³þ¾Â¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£YS¤Ç¤Î3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¡¢¾ï¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¡¢Áª¼ê¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤âÇ®¤¤±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
³þ¾Â¤Ï»³Íü³Ø±¡Âç³ØÉíÂ°¤«¤é´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¤Ø¤È¿Ê³Ø¡£¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡¢¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯¤ËYS²£ÉÍÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤Ç26»î¹ç2ÆÀÅÀ¡¢¥«¥Ã¥×Àï1»î¹ç½Ð¾ì¤ÎÀ®ÀÓ¤òµÏ¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏJ3¡¦JFLÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ËÇÔ¤ì¡¢JFL¹ß³Ê¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£YS¤Ç¤Î3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¡¢¾ï¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¡¢Áª¼ê¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤âÇ®¤¤±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×