ºÇ¼åµåÃÄ¤ËÍË¾³ô¡ÈÃ¥¤ï¤ì¤¿¡É¥É·³¡¡ÊÆ»ï¤¬»ØÅ¦¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤È¤Î¡ÖÏ¢º¿È¿±þ¡×
W¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥Î¤ò8900Ëü±ß¤Ç³ÍÆÀ¤Ø
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬ÍË¾³ô¤Î¥ª¥ë¥é¥ó¥É¡¦¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥Î¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£ÊÆÌîµåÀìÌç»ï¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡×¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï15Æü¤Ë³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤Ã¤¿Áª¼ê¤ò¤Þ¤¿¼º¤Ã¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÏÅÚÃÅ¾ì¤Ç¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥Î¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£6¥Õ¥£¡¼¥È2¡Ê188¥»¥ó¥Á¡Ë¤Î³°Ìî¼ê¤Ï¡¢¸ò¾Ä²ò¶Ø»þ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ÀÌó¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±»ï¤Ï¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é½Ð¿È¤Î¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥Î¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È40Ëü¥É¥ë¡ÊÌó6300Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È57Ëü¥É¥ë¡ÊÌó8900Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡188¥»¥ó¥Á¡¢97¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤ò¸Ø¤ë±¦¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤ò¡Ö¡ÊÁÇÁá¤¤¡Ë¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÂÇµå¤òÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡¢±¦Íã¤Ç¶¯¸ª¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÎ¾Íã¤ÎÁª¼ê¤À¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡£
¡¡25ºÐÌ¤Ëþ¤Î³¤³°Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤ÏÊÆÅìÉô»þ´Ö15Æü¸áÁ°9»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¸á¸å11»þ¡Ë¤ËºÆ³«¤µ¤ì¤ë¡£¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Î¹ÔÊý¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥µ¥µ¥¤¬·ÀÌó¤òÊÝÎ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ¢º¿È¿±þ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êº´¡¹ÌÚ¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ë¡Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¤Ï¡¢²¾·ÀÌó¤·¤¿¡Ê¹ñºÝFA¡ËÁª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤òÊÝÎ±¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¹ç°Õ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬»Ô¾ì¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥´Ø·¸¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áª¼ê¤ä¥³¡¼¥Á¤ÏÂ¾µåÃÄ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£Â¾µåÃÄ¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤ëÁª¼ê¤âÊ£¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¡×¤ÈÆ±»ï¡£º´¡¹ÌÚ¤È·ÀÌó¤¹¤ëµåÃÄ¤Ï¥×¡¼¥ë¤Î»ñ¶â¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤Î¤¿¤á¡¢·ÀÌó¶â¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¡Ê·ÀÌóÇË´þ¡Ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤¿¤¤Áª¼ê¤ÏÂ¾µåÃÄ¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î¥À¥ì¥ë¡¦¥â¥ì¥ëÆâÌî¼ê¤â¡¢Åö½é¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ø¡£Æ±»ï¤Ï¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥Î¤Ï¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¹ñºÝFA»Ô¾ì¤ÇÆ¨¤·¤¿2¿ÍÌÜ¤ÎÁª¼ê¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£ºòµ¨MLB¥ï¡¼¥¹¥È¤Î121ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¡ÈÃ¥¤ï¤ì¤¿¡É·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë