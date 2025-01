ASUSTeK Computer(以下、ASUS)は13日(現地時間)、同社が展開する「Zenfone」ブランドにおける次期フラッグシップスマートフォン(スマホ)「Zenfone 12 Ultra」をグローバル向け発表を現地時間(CST)の2025年2月6日(木)14:30に行うと公式X(旧:Twitter)アカウント( @ASUS )などにて予告しています。日本時間(JST)では同日15:30から。

1, 2, 3... Action! 🎬📸

Zenfone 12 Ultra unlocks the power of AI, so get ready to step into a new era of mobile photography excellence!

Stay tuned for the ultimate upgrade on February 6 at 14:30 (GMT+8). #Zenfone12Ultra #AISnapinStyle pic.twitter.com/tEtOwSaoqU