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1, 2, 3... Action! 🎬📸— ASUS (@ASUS) January 12, 2025
Zenfone 12 Ultra unlocks the power of AI, so get ready to step into a new era of mobile photography excellence!
Stay tuned for the ultimate upgrade on February 6 at 14:30 (GMT+8). #Zenfone12Ultra #AISnapinStyle pic.twitter.com/tEtOwSaoqU
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