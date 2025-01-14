¿ÀÍÁ¤¬³¤¤ËÆþ¤êÌñÊ§¤¤ÅÁÅý¹Ô»ö¡Ö¸·Åß³¤Ãæ¤ß¤¾¤®º×¤ê¡×³«ºÅ¡ÊÀÅ²¬¡¦¾ÂÄÅ»Ô¡Ë
13Æü¾ÂÄÅ»Ô¤Ç¡¢¿ÀÍÁ¤¬³¤¤ËÆþ¤êÌñÊ§¤¤¤ò¤¹¤ëÅÁÅý¹Ô»ö¡Ö¸·Åß³¤Ãæ¤ß¤¾¤®º×¤ê¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îº×¤ê¤Ï¡¢¾ÂÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ëÂçÄ«¿À¼Ò¤ÈÍÌ¸¶¿À¼Ò¤¬¹çÆ±¤Ç¹Ô¤¦ÎãÂçº×¤Î¿À»ö¤È¤·¤ÆËèÇ¯³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ó¤É¤·»Ñ¤ÎÇ¯ÃË¤äÌñÇ¯¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤¬ºç¿ÀÍÁ¤òÃ´¤¤¤ÇÅß¤Î³¤¤ËÆþ¤ê¡¢ÌµÉÂÂ©ºÒ¡¦¸Þ¹òË¾÷¤Ê¤É¤òµ§´ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿ÀÃË¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿ÀÍÁ¤ÎÃ´¤®¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤ä¤µ¤« ¤¤¤ä¤µ¤«¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æºç¿ÀÍÁ¤ò¹â¤¯»ý¤Á¾å¤²¤ë¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤Ï¤½¤ÎÍ¦ÁÔ¤Ê»Ñ¤ò°ì´ã¥ì¥Õ¥«¥á¥é¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¿ÀÃË ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ë
¡ÖÎä¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃË¤¬Ëá¤«¤ì¤¿¤ó¤ÇºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ê¿ÀÃË ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ë
¡Ö¤³¤È¤·Ç¯ÃË¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¿·Ç¯¤ò½Ë¤¦Ìß¤Þ¤¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢Æø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£