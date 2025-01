ディズニーストアに、花粉や風邪のシーズンにぴったりな「ベイマックス」の新コレクション「CARE ROBOT BAYMAX」が登場。

清涼感のあるミントグリーンカラーで優しい雰囲気の「ベイマックス」をデザインしたダストケースやピルケース、ポーチなど外出時にも便利な実用性抜群のラインナップで展開されます☆

ディズニーストア「ベイマックス」CARE ROBOT BAYMAX

発売日:2025年1月17日(金)より順次

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

特集ページURL:http://disneystore.jp/kafun/2025/

人々の心と体を守るために開発されたケア・ロボット「ベイマックス」をモチーフにした清涼感のあるミントグリーンカラーで優しい雰囲気のデザインのグッズが揃います。

コレクションには、ハート形のファスナーの引き手がポイントのメガネケースや、内側に大小のポケット、外側にも両面ポケットを備えたポーチ、6つのスペースに分かれているピルケースといった実用性抜群のグッズがラインナップ。

そのほか、お菓子の包み紙やティッシュなどの小さなゴミを入れることができるダストポーチや手持ちのバッグやポーチにかわいいアクセントとして付けておけるミラー付きキーホルダーも展開されます。

目薬やキャンディー、お薬などを収納できる、バッグチャーム代わりにもなるキーホルダータイプのポーチなど外出時にも便利なグッズばかりです☆

ベイマックス ポーチ キーホルダータイプ CARE ROBOT BAYMAX

価格:2,800円(税込)

サイズ:全長:約 19cm

大 約高さ13×幅9.5×奥行き7cm

小 約縦9×横5.5×厚み2cm

「ベイマックス」をデザインした、キーホルダータイプのシリコンポーチ。

「ベイマックス」と、

ケア・ロボットのメインプログラム ヘルスケアチップがモチーフになっています。

それぞれ大きさが異なるので、ベイマックスの方には目薬やキャンディー、小さめのヘルスケアチップの方にはお薬やサプリメントを入れるなど、おでかけの必需品を仕分けて携帯できます。

ベイマックス ポーチ ダスト用 キーホルダータイプ CARE ROBOT BAYMAX

価格:1,800円(税込)

サイズ:約縦8×横9.7×厚み4cm

おしゃれなくすみカラーで優しい雰囲気に仕上げられた、やわらか素材のダストケース。

お菓子の包み紙や使ったティッシュなど、外出時にふとしたタイミングででてしまう小さなゴミを収納できます。

外出時のバッグや洋服のベルトループに取り付けて携帯できるキーホルダータイプです。

ベイマックス ポーチ CARE ROBOT BAYMAX

価格:2,300円(税込)

サイズ:約縦13×横18.5×厚み3.5cm

ほんのりふっくら縫い付けられた「ベイマックス」のお顔が目を引くポーチ。

ファスナーを開けると大小のポケットを備えたメインスペースがお目見えします。

しまった物が見やすく出しやすいL字ファスナーのほか、外側も両面ポケットなので実用性抜群です。

ベイマックス ピルケース CARE ROBOT BAYMAX

価格:1,800円(税込)

サイズ:約縦7.5×横7.8×厚み3.5cm

携帯に便利な、手のひらサイズのピルケース。

開けると中は6つのスペースに分かれているので、お薬やサプリメントを朝昼晩で仕分けたり、種類ごとにしまうこともできます。

ピアスなど小さなアクセサリー入れとしても使えるディズニーグッズです。

ベイマックス メガネケース・クリーニングクロス セット CARE ROBOT BAYMAX

価格:2,500円(税込)

サイズ:ケース 約高さ8.5×幅16.5×奥行き5cm

クロス 約縦11.5×横16.2cm

メガネケースとクリーニングクロス(メガネ拭き)の2点セット。

キャラクターフェイスが再現されたケースは、ハート形のファスナーの引き手がポイントです。

内生地はくすみカラーの「ベイマックス」柄で、優しい雰囲気に仕上げられています。

ベイマックス キーホルダー・キーチェーン ミラー 折りたたみ式 CARE ROBOT BAYMAX

価格:1,200円(税込)

サイズ:全長 約12.8cm

スタンド時 約高さ8.3×幅6.7×奥行き7.2cm

「ベイマックス」のお顔を大胆にレイアウトしたミラー付きキーホルダー。

小さなミラーは目薬をさした後のメイク直しなど、ふとしたときの身だしなみチェック用に持っていると安心。

手持ちだけでなく卓上でも使えるのが嬉しいポイントです。

清涼感のあるミントグリーンカラーを基調にした、花粉や風邪のシーズンにぴったりな新コレクション。

ディズニーストアにて2025年1月17日より順次販売が開始される「ベイマックス」コレクション「CARE ROBOT BAYMAX」の紹介でした☆

