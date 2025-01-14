£õ£ð£ò¡¢9-11·î´ü(1Q)·Ð¾ï¤Ï64¡ó¸º±×¤ÇÃåÃÏ¡¢º£´üÇÛÅö¤ò9±ßÁý³Û½¤Àµ
¡¡¥æー¥Ôー¥¢ー¥ë <7065> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬1·î14ÆüÃë(12:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯8·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü(9-11·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ63.9¡ó¸º¤Î9700Ëü±ß¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ß¡¢9-2·î´ü(¾å´ü)·×²è¤Î4²¯5400Ëü±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï21.4¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î55.9¡ó¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢´üËö°ì³çÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î16±ß¢ª25±ß(Á°´ü¤Ï15±ß)¤ËÂçÉýÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(1Q)¤ÎÇä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î5.1¡ó¢ª1.2¡ó¤ËÂçÉý°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢´üËö°ì³çÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î16±ß¢ª25±ß(Á°´ü¤Ï15±ß)¤ËÂçÉýÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(1Q)¤ÎÇä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î5.1¡ó¢ª1.2¡ó¤ËÂçÉý°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹