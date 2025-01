サムスンの次期フラッグシップ機「Galaxy S25」シリーズが1月23日の発表に向けて突き進むなか、デバイスを入手した小売業者が「(スタイラスの)SペンがBluetoothに対応していない」と述べています。

Galaxy Noteシリーズが廃止され、その機能がGalaxy S Ultraに統合された際、Sペン(スタイラス)は使えるようになりました。これまでのSペンはBluetooth接続機能を備えており、非対応のスタイラスではサポートされない追加機能を利用できます。

しかし、リーカーのIshan Agarwal氏によると、Galaxy S25 UltraのSペンにはBluetoothが搭載されない予定のため、リモコン操作やジェスチャーによるデバイス操作などの機能が使えなくなるそうです。

Exclusive: S Pen on the Samsung Galaxy S25 Ultra will no longer feature Bluetooth according to retail sources!

Which means you will lose certain features like gestures & remote control.

How do you feel about this downgrade? #GalaxyS25Ultra pic.twitter.com/ASDKB06nsx

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 10, 2025