¿Íµ¤ÀÄ½Õ¥Û¥éーÌ¡²è¡Ø¸÷¤¬»à¤ó¤À²Æ¡ÙÂç·¿¸òÄÌ¹¹ð¤¬½ÂÃ«¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹7´¬¸ÂÄêÈÇ¤âÈ¯Çä·èÄê
¡¡Îß·×300ËüÉô¡ÊÅÅ»Ò´Þ¤à¡ËÆÍÇË¤Î¿Íµ¤ÀÄ½Õ¥Û¥éーÌ¡²è¡Ø¸÷¤¬»à¤ó¤À²Æ¡Ù¤ÎÂç·¿¸òÄÌ¹¹ð¤¬1·î13Æü¤è¤ê½ÂÃ«±Ø¤Ë¤Æ·Ç½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¸÷¤¬»à¤ó¤À²Æ¡Ù7´¬¥é¥Ðー¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤¸ÂÄêÈÇ¤ò¸«¤ë
¡¡2025Ç¯²Æ¤Ë¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷Í½Äê¤Î¿Íµ¤ÀÄ½Õ¥Û¥éーÌ¡²è¡Ø¸÷¤¬»à¤ó¤À²Æ¡Ù¡£ËÜºî¤ÎÀ¤³¦¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤Ù¤¯¡¢Âç·¿¸òÄÌ¹¹ð¤¬½ÂÃ«±Ø¤Ë·Ç½Ð¡£¤è¤·¤¤È¥Ò¥«¥ë¡¢Æó¿Í¤Î»Ñ¤òÃæ¿´¤ËÌ¡²è¥³¥Þ¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥â¥Î¥¯¥í¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿2025Ç¯7·î4ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡Ø¸÷¤¬»à¤ó¤À²Æ¡Ù7´¬¤Ë¤Æ¡¢ÂÔË¾¤Î¸ÂÄêÈÇ¤¬È¯Çä·èÄê¡£¥â¥¯¥â¥¯¤ì¤óÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤è¤·¤¤È¥Ò¥«¥ë¤Î¥é¥Ðー¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤¡£³Æ¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤À¡Ê¢¨¼õÃíÀ¸»º¤Î¤¿¤áÍ½Ìó¤¬É¬Í×¡Ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë