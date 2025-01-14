¶åÂç¶µ¼ø¤Ë¥»¥¯¥Ï¥é¼õ¤±¤¿¤ÈÄóÁÊ¡¡Â¾Âç³Ø¤ØÅ¾½Ð¤Î½÷À¡¢Ê¡²¬ÃÏºÛ
¡¡¶å½£Âç¸¦µæ°÷¤À¤Ã¤¿½÷À¤¬¸¦µæ¼¼Ä¹¤ÎÃËÀ¶µ¼ø¤ËÂÎ¤ò¿¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¡¢Â¾Âç³Ø¤Ë°Ü¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶åÂç¤È¶µ¼ø¤é¤Ë·×Ìó4690Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤·¡¢Âè1²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤¬14Æü¡¢Ê¡²¬ÃÏºÛ¡ÊÃæÄÔÍº°ìÏ¯ºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¸¶¹ðÂ¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èï¹ðÂ¦¤ÏÀÁµá´þµÑ¤òµá¤á¤¿¡£¶åÂç¤Ï2023Ç¯¡¢¶µ¼ø¤ÎÊ£¿ô¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤òÇ§Äê¤·¤¿¡£
¡¡¸¶¹ð¤Î½÷À¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¸¢ÎÏ¹½Â¤¤¬¤¢¤ëÃæ¤Çµ¯¤¤¿Åµ·¿Åª¤Ê»öÎã¤À¡£¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂº¸·¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï30Âå¤À¤Ã¤¿21Ç¯4·î¤«¤éÇ¤´üÉÕ¤¤Ç¹©³ØÉô¤Ë¶ÐÌ³¡£´Ö¤â¤Ê¤¯¡Ö¤Á¤ã¤ó¡×ÉÕ¤±¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¡¢¸¦µæ¼¼¤Ç¤Î°û¤ß²ñ¤ÇÀÅª¤ÊÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±7·î¡¢°û¤ß²ñµ¢¤ê¤Ë±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤äÅÅ¼ÖÆâ¤ÇÂÎ¤ò¿¨¤é¤ì¤¿¡£Æ±12·î¤Ë·Ù»¡¤äÂç³Ø¤ËÈï³²¤ò¿½¹ð¤¹¤ë¤È¡¢·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤È¤Ë¤ª¤ï¤»¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¶ÈÌ³¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶¹ðÂ¦¤Ï¡¢¶µ¼ø¤ò»ß¤á¤ºÊØ¾è¤·¤Æ¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½Ú¶µ¼ø¤âÈï¹ð¤Ë²Ã¤¨¤¿¡£