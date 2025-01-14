·èÃå¤ÏPKÀï¤È¤Ê¤êÂçÀÜÀï¤Ë¡ª 10ºÐ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÂç²ñ¤Î·è¾¡Àï¡ª¡Ê»³·Á¡¦²ÏËÌÄ®¡Ë
£±£°ºÐ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÂç²ñ¤Î·è¾¡Àï¤¬¤¤Î¤¦¡Ê£±£³Æü¡Ë²ÏËÌÄ®¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·èÃå¤ÏPKÀï¤È¤Ê¤êÂçÀÜÀï¤Ë¡ª 10ºÐ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÂç²ñ¤Î·è¾¡Àï¡ª¡Ê»³·Á¡¦²ÏËÌÄ®¡Ë
¤³¤Î»³·Á¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤£±£°ºÐ°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë»î¹ç¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢Ç¯¤Ë£±²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¸©Æâ¤«¤é
£±£¸¥Áー¥à¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñ£²ÆüÌÜ¤Î¤¤Î¤¦¤Ï¡¢²«¿§¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡¢ÊÆÂô»Ô¤Î¡ÖËÌÉô¡Ê¤Û¤¯¤Ö¡Ë£Æ£Ã¡×¤È¡¢Çò¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡¢Äá²¬»Ô¤Î¡ÖÄá²¬£Æ£Ã£Ê¡Ê¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¡¢Î¾¥Áー¥à¤È¤âºÆ»°¥´ー¥ë¤ËÇ÷¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸ß¤¤¤Ë¥ー¥Ñー¤¬¹¥¥»ー¥Ö¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ»î¹ç¤Ï£°ÂÐ£°¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢·èÃå¤Ï£Ð£ËÀï¤Ë¡£
¸ß¤¤¤Ë¥´ー¥ë¤ò·è¤áÂ³¤±¡¢¾¡Éé¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï£±£²¿ÍÌÜ¡£
·ãÆ®¤ÎËö¡¢ÊÆÂô»Ô¤ÎËÌÉô£Æ£Ã¤¬Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÉô£Æ£Ã¤ÎÁª¼ê¡ÖÁê¼ê¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤±¤É¥ー¥Ñー¤¬£Ð£Ë¤Ç»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç
´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
Äá²¬£Æ£Ã£Ê¤ÎÁª¼ê¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ÉÉé¤±¤Æ²ù¤·¤¤¡£¾Íè¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
»³·Á¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¤³¤ÎÂç²ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£