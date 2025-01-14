·§ËÜ»ÔÌò½ê·ú¤ÆÂØ¤¨½ä¤ë¡Ö½»Ì±ÅêÉ¼¡× °Ñ°÷¤ÏÁ´°÷¡ØÈ¿ÂÐ¡Ù¤«¡¡17Æü¤Ë¾òÎã°ÆºÎ·è¤Ø
·§ËÜ»ÔÌò½êËÜÄ£¼Ë¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤Î»¿ÈÝ¤òÌä¤¦½»Ì±ÅêÉ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿³µÄ¤¹¤ëÎ×»þ¤Î»ÔµÄ²ñ¤¬¡¢1·î14Æü³«²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·§ËÜ»ÔÌò½ê·ú¤ÆÂØ¤¨½ä¤ë¡Ö½»Ì±ÅêÉ¼¡× °Ñ°÷¤ÏÁ´°÷¡ØÈ¿ÂÐ¡Ù¤«¡¡17Æü¤Ë¾òÎã°ÆºÎ·è¤Ø
·§ËÜ»ÔÌò½ê¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµîÇ¯12·î¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬»ÔÌ±¤Ë»¿ÈÝ¤òÌä¤¦¤Ù¤¤À¤È¤·¤Æ½»Ì±ÅêÉ¼¤Î¼Â»Ü¤òµá¤á»Ô¤ËÄ¾ÀÜÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Î×»þµÄ²ñ¤Ë¤Ï1·î14Æü¤Ë¡¢½»Ì±ÅêÉ¼¤Î¼Â»Ü¤ËÉ¬Í×¤Ê¾òÎã°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾òÎã°Æ¤ÏÁíÌ³°Ñ°÷²ñ¤Ç¿³µÄ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢µîÇ¯¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¤Î´ØÏ¢Í½»»°Æ¤ò»ÔµÄ²ñ¤¬²Ä·è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë°Ñ°÷¤ÏÁ´°÷¡¢¾òÎã°Æ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçÀ¾»ÔÄ¹¤Ï¡Ö·ú¤ÆÂØ¤¨¤ÏËÉºÒÌÌ¤ä¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê´ÑÅÀ¤«¤éÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃ±¤Ë»¿ÈÝ¤òÌä¤¦¤À¤±¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë°Õ¸«½ñ¤òµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¡¢È¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾òÎã°Æ¤ÏÁíÌ³°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î¿³µÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢1·î17Æü¤ÎËÜ²ñµÄ¤ÇºÎ·è¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£