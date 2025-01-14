¡ÚP3 ¥Þ¥¬¥Ä¥­ ¤¯¥Î°ì Ver.¡Û
6·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§13,200±ß

¡¡¥³¥È¥Ö¥­¥ä¤Ï¡¢ÅÉÁõÁÈ¤ßÎ©¤ÆºÑ¤ß¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖP3 ¥Þ¥¬¥Ä¥­ ¤¯¥Î°ì Ver.¡×¤ò6·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï13,200±ß¡£

¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Õ¥ìー¥à¥¢ー¥à¥º¡¦¥¬ー¥ë ¥Þ¥¬¥Ä¥­¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¤¯¥Î°ì¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤òÅÉÁõÁÈ¤ßÎ©¤ÆºÑ¤ß¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥³¥È¥Ö¥­¥ä¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ç¥³¥Þ¥¹¡ÊÅÉÁõ¸«ËÜ¡Ë¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢3¼ïÎà¤Î¥¿¥ó¥Ý°õºþºÑ¤ß¤Î´é¥Ñー¥Ä¡ÖÄÌ¾ï´é¡×¡¢¡Ö¥À¥áー¥¸´é¡×¡¢¡ÖÍ«¤¤´é¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀìÍÑÉð´ï¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÂÀÅá·¿¤Î¡Ö¥Æ¥ó¥«¥¤¡×¡¢ÏÆº¹·¿¤Î¡Ö¥µ¥Ä¥¬¡×¤¬2¥»¥Ã¥È¤º¤Ä¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢Éð´ï¤ÏÇ¼Åá¾õÂÖ¤ÈÈ´Åá¾õÂÖ¤òº¹¤·ÂØ¤¨¤Ê¤·¤ÇºÆ¸½¤Ç¤­¤ë¡£

¡¡¥³¥È¥Ö¥­¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÆÃÅµ¤Ç¤Ï¡ÖÅÉÁõºÑ¤ß´é¥Ñー¥Ä¡×2¼ï¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£

¥³¥È¥Ö¥­¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÆÃÅµ¡ÖÅÉÁõºÑ¤ß´é¥Ñー¥Ä¡×

(C) KOTOBUKIYA