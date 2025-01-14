¡Ú¤Á¤¤¤«¤ï¡Û¡ÖÀ¸¤â¤ß¤¸¡×¤È½é¥³¥é¥Ü¡ª ²Ä°¦¤¤¥Ñ¥Ã¥±¤¬ÌÜ°õ¤Ç¤¹¢ö
¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤È¡ÖÀ¸¤â¤ß¤¸¡×¤¬½é¥³¥é¥Ü¡ª¡¡¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ À¸¤â¤ß¤¸µÍ¹ç¤»¡×¤¬¡¢¤Ë¤·¤Æ²¤è¤ê1·î14Æü¤è¤êÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ê¥¬¥Î¤¬ÉÁ¤¯X¡ÊµìTwitter¡ËÈ¯¤ÎÌ¡²è¡£
¤¤¤Ä¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¤Á¤¤¤«¤ï¤ÈÍ§Ã£¤Î¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¤Ê¤É¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ï¡¼¥É¤ÊÆü¡¹¤ÎÊª¸ì¡£
¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¡¢¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡¢´ë¶È¥³¥é¥Ü¤Ê¤ÉÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤«¤é½ñÀÒ¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡¡¤Ê¤ó¤«¾®¤µ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤ä¤Ä¡Ù¤¬7´¬¤Þ¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡£¤Þ¤¿2022Ç¯4·î¤«¤éTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤¬¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡ËÆâ¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡¢¸½ºß¤Ï½µ2²óÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤¬¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤¬¿Íµ¤¤Î¹Åç¤ÎÄêÈÖÅÚ»º¤Ç¤¢¤ëÀ¸²Û»ÒÉ÷¤â¤ß¤¸ñ½Æ¬¡ÖÀ¸¤â¤ß¤¸¡×¤È½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó·èÄê¢ö
¹Åç¸©Æâ¤Ç¤â¤ß¤¸ñ½Æ¬¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÏÂÍÎ²Û»Ò¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤·¤Æ²¤è¤ê¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ À¸¤â¤ß¤¸µÍ¹ç¤ï¤»¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ À¸¤â¤ß¤¸µÍ¹ç¤»¡×¤Ï¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬Âç¿Íµ¤¤Î¡ÖÀ¸¤â¤ß¤¸¡×¤ò¡¢°¦¤é¤·¤¤¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Î¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£
¡ÖÀ¸¤â¤ß¤¸¡×¤Ï¡¢¤³¤·¤¢¤ó¡¢Î³¤¢¤ó¡¢ËõÃã¤¢¤ó¤Î3¼ïÎà¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¤Á¤¤¤«¤ï¤ä¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¤È¤¤¤Ã¤¿°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¸«¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤½¤¦¡£Î¢Â¦¤Ë¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤«¤ì¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¶ÒÃåÂÞ¤Ï¡¢´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ë¥¨¥³¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤âÉáÃÊ»È¤¤¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤ªÅÚ»º¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¢ö
¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Ï¤Ë¤·¤Æ²Ä¾±ÄÅ¹¡¢¤Ë¤·¤Æ²¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡£
¡ù¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä¡ÖÀ¸¤â¤ß¤¸¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡ÊC¡Ënagano / chiikawa committee
¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ê¥¬¥Î¤¬ÉÁ¤¯X¡ÊµìTwitter¡ËÈ¯¤ÎÌ¡²è¡£
¤¤¤Ä¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¤Á¤¤¤«¤ï¤ÈÍ§Ã£¤Î¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¤Ê¤É¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ï¡¼¥É¤ÊÆü¡¹¤ÎÊª¸ì¡£
¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¡¢¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡¢´ë¶È¥³¥é¥Ü¤Ê¤ÉÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤«¤é½ñÀÒ¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡¡¤Ê¤ó¤«¾®¤µ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤ä¤Ä¡Ù¤¬7´¬¤Þ¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡£¤Þ¤¿2022Ç¯4·î¤«¤éTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤¬¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡ËÆâ¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡¢¸½ºß¤Ï½µ2²óÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹Åç¸©Æâ¤Ç¤â¤ß¤¸ñ½Æ¬¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÏÂÍÎ²Û»Ò¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤·¤Æ²¤è¤ê¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ À¸¤â¤ß¤¸µÍ¹ç¤ï¤»¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ À¸¤â¤ß¤¸µÍ¹ç¤»¡×¤Ï¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬Âç¿Íµ¤¤Î¡ÖÀ¸¤â¤ß¤¸¡×¤ò¡¢°¦¤é¤·¤¤¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Î¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£
¡ÖÀ¸¤â¤ß¤¸¡×¤Ï¡¢¤³¤·¤¢¤ó¡¢Î³¤¢¤ó¡¢ËõÃã¤¢¤ó¤Î3¼ïÎà¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¤Á¤¤¤«¤ï¤ä¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¤È¤¤¤Ã¤¿°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¸«¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤½¤¦¡£Î¢Â¦¤Ë¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤«¤ì¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¶ÒÃåÂÞ¤Ï¡¢´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ë¥¨¥³¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤âÉáÃÊ»È¤¤¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤ªÅÚ»º¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¢ö
¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Ï¤Ë¤·¤Æ²Ä¾±ÄÅ¹¡¢¤Ë¤·¤Æ²¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡£
¡ù¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä¡ÖÀ¸¤â¤ß¤¸¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡ÊC¡Ënagano / chiikawa committee