ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤À¤Ã¤¿Æü¹â¤Î¤ê»Ò¤¬»Å»öÉüµ¢
ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê²»³ÚÏ¯ÆÉ·à¤Î½Ð±é¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿À¼Í¥¤ÎÆü¹â¤Î¤ê»Ò¡Ê62¡Ë¤¬13Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£»Å»öÉüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡¢¹³¤¬¤óºÞ¤ÎÅÓÃæ·Ð²á¤òÊó¹ð¡Ä¡Ö»à¤Ì¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×
Æü¹â¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü¤«¤é¤ª»Å»ö¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¤æ¤Ã¤¯¤ê´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢14Æü¤Ë¤Ï¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHK¤ÎÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤«¤éÉüµ¢¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Æü¹â¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢11Æü¤Ë½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥ì¥ß¥¢²»³ÚÏ¯ÆÉ·à¡ÖVOICARION XIX¡Á¥¹¥×¡¼¥ó¤Î½â¡Á¡×¤ò·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï»ñÎÁ