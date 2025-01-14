Ìó2000Ëü±ß¤Î¡ÖÄ¶¹âµé¥Ñ¥È¥«¡¼¡×½é¸ø³«¡ª ¥È¥è¥¿¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥»¥À¥ó¥Ñ¥È¥«¡¼¡×¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¤·¡ª 16ÂåÌÜ¡ÈÀµÅýÇÉ¥»¥À¥ó¡É¤òÊ¡Åç¸©·Ù¤¬ºÎÍÑ¡¢Á´¹ñ½é
16ÂåÌÜ¥¯¥é¥¦¥ó¤¬¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë¡ª Áí³Û2000Ëü±ß¤ÎÄ¶¹âµé»ÅÍÍ¡ª
¡¡Ê¡Åç¸©·Ù»¡ËÜÉô¸òÄÌµ¡Æ°Ââ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿Á´¹ñ½é¤Î¥È¥è¥¿¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥»¥À¥óFCEV¡×¤Î¥Ñ¥È¥«¡¼»ÅÍÍ¡£
¡¡2025Ç¯1·î¾å½Ü¤Ë¤Ï°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤âÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¿·¥¯¥é¥¦¥ó¥Ñ¥È¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê16Ëç¡Ë
¡¡¤³¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¥»¥À¥óFCEV¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë16ÂåÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥é¥¦¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë4¥â¥Ç¥ë¡Ê¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥»¥À¥ó¡¦¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡Ë¤Î¤¦¤Á¥»¥À¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤Î¥»¥À¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊHV¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥·¥ê¡¼¥ºÍ£°ì¤ÎÇ³ÎÁÅÅÃÓ¼Ö¡ÊFCEV¡Ë¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹5030mm¡ßÁ´Éý1890mm¡ßÁ´¹â1475mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹3000mm¤È¡¢½¾Íè¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎòÂå¥¯¥é¥¦¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¥è¥¿¤Ï¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¼Á´¶¤Ç¡¢Èþ¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¥»¥À¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¿·»þÂå¤ÎÀµÅýÇÉ¥»¥À¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¥»¥À¥ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢FC¥¹¥¿¥Ã¥¯¤È¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿FC¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¡£¿åÁÇÇ³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤Ï70MPa¤¬3ËÜ¾²²¼¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¯¥é¥¦¥ó¥»¥À¥óFCEV¤¬¡¢Á°½Ò¤ÎÊ¡Åç¸©·Ù¤Ë¥Ñ¥È¥«¡¼¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÎÍÑÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©¤Î¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¿åÁÇÍøÍÑ¿ä¿Ê»ö¶È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿Ê¡Åç¸©·Ù»¡¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤â¡ÖÊ¡Åç¸©µÚ¤ÓÊ¡Åç¸©·Ù»¡¤Ï¡¢¿åÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿åÁÇ¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤È¤ÎÏ¢·È¤Î¤â¤È¡¢ºÇ¿·¤Î¥¯¥é¥¦¥óFCEV¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿Ç³ÎÁÅÅÃÓ¥Ñ¥È¥«¡¼¤òÁ´¹ñ¤ËÀè¶î¤±¤ÆÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¥»¥À¥óFCEV¤Î²Á³Ê¤Ï830Ëü±ß¡£¤³¤ì¤Ë·Ù»¡¼ÖÎ¾¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤ÊÁõÈ÷¤Ê¤É¤ò²ÍÁõ¤·¤Æ¤¤¤²Á³Ê¤ÏÌó2000Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¯¥é¥¦¥ó¥»¥À¥óFCEV¤Ï¡¢2024Ç¯12·î25Æü¤ËÊóÆ»¿Ø¸þ¤±¤Ë¸ø³«¡£¤½¤Î¸å¡¢2025Ç¯1·î¾å½Ü¤Ë°ìÈÌ¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¼Ö¤ò¸«¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡ÖÁ´¹ñ½é¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¥Ñ¥È¥«¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥ó¥»¥À¥ó¤ÎÎòÂå¥¯¥é¥¦¥ó¥Ñ¥È¥«¡¼¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿SNS¤Ç¤â¡ÖÌó2000Ëü±ß¤ÎÄ¶¹âµé¥Ñ¥È¥«¡¼À¨¤¤¡×¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¼Â¼Ö¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤Ê¤ª¹âµé¥Ñ¥È¥«¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆÊÌÚ¸©·Ù¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖLC500¡×¤äÆü»º¡ÖGT-R¡×¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×¡¢¥Û¥ó¥À¡ÖNSX¡×¤Î¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿·Ù»ëÄ£¤Ë¤âÆü»º¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÃÏ¤ÇÄÁ¤·¤¤¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£