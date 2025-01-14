¡Úµ¤¾Ý¾ðÊó¡Û¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ15Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂçµ¤¤Î¾õÂÖÈó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¡¡ÍîÍë¡¦·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¦¤Ò¤ç¤¦¤ËÃí°Õ¡¡¿·³ã
¿·³ã¸©Æâ¤Ï15Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¿·³ãÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï14ÆüÌë½é¤á¤´¤í¤«¤éÍîÍë¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤°µ¤ÎÃ«¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢±«¤äÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë14Æü¤Î¸©Æâ¡£
ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Î¾å¶õÌó5500¥áー¥È¥ë¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹30¡î°Ê²¼¤Î´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç¸©Æâ¤Ï15Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¿·³ãÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï14ÆüÌë½é¤á¤´¤í¤«¤é15Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£