¡Øº£Æü¹¥¤¡ÙÂ´¶ÈÊÔ»²²Ã¤âÏÃÂê¤Î¡ÈÄÔ¤Á¤ã¤ó¡ÉÄ¹½÷¡¦´õ¶õ(¤Î¤¢)¡¢È±¿§¥Á¥§¥ó¥¸¡õÁ°È±¥«¥Ã¥È¤Ç¥¤¥á¥Á¥§¥ó
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¡Ê37¡Ë¡õÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê43¡Ë¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡¦17¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£È±¿§¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¡õÁ°È±¥«¥Ã¥È¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ö¤ï¤«¤ë¤«¤Ê¡©¡×È±¿§¤ÈÁ°È±¤Ç¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿´õ¶õ
¡¡´õ¶õ¤Ï¡¢13Æü¤ËÂè1ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABEMA¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶ÈÊÔ2025 in ¥½¥¦¥ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊüÁ÷Æü¤ÎÅê¹Æ¤ÏÁá¤¯¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¾¯¤·°Å¤¯¤·¤ÆÀÚ¤Ã¤¿¤ÎÊ¬¤«¤ë¤«¤Ê¡©¾Ð Á°È±¤âÀÚ¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¥Ø¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Ð¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤äÁ´¿È¼Ì¿¿¤Ê¤ÉÊ£¿ôËç¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡´õ¶õ¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î26Æü¤Ë·Þ¤¨¤¿17ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµ¡¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÈYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¿·¤¿¤Ë³«Àß¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥ó¥¹¥¿85.4Ëü¿Í¡¢YouTube56Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê1·î14Æü11»þ»þÅÀ¡Ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ö¤ï¤«¤ë¤«¤Ê¡©¡×È±¿§¤ÈÁ°È±¤Ç¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿´õ¶õ
¡¡´õ¶õ¤Ï¡¢13Æü¤ËÂè1ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABEMA¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶ÈÊÔ2025 in ¥½¥¦¥ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊüÁ÷Æü¤ÎÅê¹Æ¤ÏÁá¤¯¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´õ¶õ¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î26Æü¤Ë·Þ¤¨¤¿17ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµ¡¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÈYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¿·¤¿¤Ë³«Àß¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥ó¥¹¥¿85.4Ëü¿Í¡¢YouTube56Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê1·î14Æü11»þ»þÅÀ¡Ë¡£