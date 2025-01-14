ÉÔÅöÍø±×3700Ëü±ß¡¢¸µÍý»öÄ¹¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤«¡¡Åìµþ½÷»Ò°åÂç
¡¡Åìµþ½÷»Ò°å²ÊÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Î¿·¹»¼ËÅï¤Î·úÀß¹©»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ·úÃÛ²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤ÎÃËÀ¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿Êó½·¤ò¤á¤°¤ê¡¢¸µÍý»öÄ¹¤Î´äËÜ¸¨»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê78¡Ë¤¬ÇØÇ¤ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤¬¡¢Êó½·¤ÇÆÀ¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÉÔÅö¤ÊÍø±×¤Î¤¦¤Á3Ê¬¤Î2¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢´äËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂ¦¶á¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏ¤Ã¤¿¶â³Û¤Ï·×Ìó3700Ëü±ß¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²þ³×¤¬µ¿ÏÇ¤Ø¡¢ÍÉ¤ì¤ë¡ÖÌ¾Ìç¡×¡¡Íý»öÄ¹¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ì¥À¥ë¥¯¡×¤Ê¤Î¤«
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢Â¦¶á¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Á´³Û¤¬´äËÜÍÆµ¿¼Ô¤ËÅÏ¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¤Ë¤¢¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£