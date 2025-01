東京ディズニーランドでは、2025年1月15日(水)から2025年3月16日(日)までの期間、スペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第3弾を開催!

第3弾はディズニー映画『シュガー・ラッシュ』がテーマの「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」

今回はエンターテイメントプログラム『イッツ・ア・スウィーツフルタイム!』を紹介します。

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」イッツ・ア・スウィーツフルタイム!

公演期間:2025年1月15日(水)から2025年3月16日(日)

公演場所:パレードルート

公演時間:約35分(1日1回)

フロート台数:6台

出演キャラクター:ヴァネロぺ、ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、シンデレラ、ラプンツェル、ベル、アリス、マッドハッター、プーほか

東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」第3弾ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』がテーマ「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を開催!

“パルパルーザ”のパルは「仲間」、パルーザは「みんなで盛り上がるパーティー」という意味から組み合わせた言葉で、「仲間と一緒に、はしゃいで、遊んで、最高に楽しめる」をコンセプトにしたスペシャルイベントシリーズ。

第1弾のミニーマウスの世界、第2弾のドナルドダックの世界に続く今回の第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」は、ヴァネロペが想像したお菓子でできた世界がテーマ。

パークは、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちも楽しむ、美味しそうでとびきり楽しいスウィーツの世界に様変わりします。

新たなお昼のパレードでは、かわいくてカラフルなお菓子でできたリゾートを表現したフロートに乗って、ヴァネロペやミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが登場します。

「イッツ・ア・スウィーツフルタイム!」に登場するキャラクターの衣装は、それぞれのフロートのお菓子がモチーフになっています☆

スウィーツ・パラダイス・リゾート

先頭のフロートは「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」の

主役「ヴァネロペ」!

お菓子のお城をイメージしたフロートに乗って登場します☆

スウィーツ・ガーデン・プラザ

続いて、ディズニープリンセスたち、

「シンデレラ」、「ラプンツェル」、

「ベル」が登場!

飴細工のような美しいフロートになっています。

ファッションサロン

3つめのフロートは、ディズニー映画『ふしぎの国のアリス』の主人公

「アリス」に加え、

「マッドハッター」、

「チシャ猫」が登場。

スウィーツ・パラダイス・バンド

4つ目のフロートは「ミッキー&フレンズ」

「ミッキーマウス」、

「ドナルドダック」、

「グーフィー」、

「チップ」、「デール」、

「クラリス」

フルーツタルト風のライブステージをイメージしたフロートでは、タルトの上のイチゴをモチーフにした衣装を着た「ミッキーマウス」が「ドナルドダック」や「グーフィー」などの仲間たちと一緒に、ロックでポップな音楽で盛り上がります。

スウィーツ・キッチン

5つ目のフロートは、

「くまのプーさん」、

「ピグレット」、

「ティガー」

スウィーツ・ギャラリー

6つ目のフロートは、

「ミニーマウス」、

「デイジーダック」、

「プルート」

ギャラリーをイメージしたフロートでは、チョコレートやマカロンで彩られたガイドの衣装を着た「ミニーマウス」が「デイジーダック」と共に、お菓子でできた作品をゲストに紹介。

さまざまなスウィーツがモチーフになった衣装を身に着けたキャラクターたちが、おいしそうでとびきりかわいいスウィーツであふれた魅力的な時間を、ゲストにお届けします。

パレードが停止すると、ゲストと一緒に踊って盛り上がり、美味しそうでとびきりかわいいスウィーツであふれた魅力的な時間をお届けします。

※パレードはウエスタンランド/ファンタジーランド、プラザ、トゥモローランド/トゥーンタウンの3カ所で停止します。

※エンターテイメントプログラムは、天候等の状況により内容が変更または中止になる場合があります。

“ディズニー・パルパルーザ”第3弾はディズニー映画『シュガー・ラッシュ』がテーマ!

スイーツの世界に染まったエンターテイメントプログラムをぜひ楽しんでくださいね!

イッツ・ア・スウィーツフルタイム!東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド エンターテイメントプログラムの紹介でした☆

