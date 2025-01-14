Âç³Ø¤ÎÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤È¼«Å¾¼Ö¤¬¾×ÆÍ¡¡ÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬·Ú½ý¡¡¹Åç¸©Ê¡»³»Ô
14ÆüÄ«¡¢¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç¥Ð¥¹¤È¼«Å¾¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¡»³»ÔËÜ¶¿Ä®¤Î¸©Æ»48¹æÀþ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¸áÁ°8»þ20Ê¬º¢¡¢ËÌ¿ÊÃæ¤ÎÊ¡»³Âç³Ø¤ÎÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤È¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅì¿ÊÃæ¤Î¼«Å¾¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÅÐ¹»Ãæ¤ÎÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ç¡¢±¦Â¼ó¤Ë·Ú¤¤¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥¹¤Ë¤Ï33¿Í¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ê¤É¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´°÷¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼«Å¾¼Ö¤ÎÁ°ÎØ¤¬¥Ð¥¹¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(2025Ç¯1·î14ÆüÊüÁ÷)