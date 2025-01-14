¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ÉÊæÀî²Ì²»¡¡½Å¤ÍÃå¥³¡¼¥ÇÈäÏª¤Ë¡ÖÇò¤¬°ìÁØåºÎï¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊæÀî²Ì²»¡Ê38¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µ¤²¹11ÅÙ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½Å¤ÍÃå¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶âÍË¥¢¥Ù¥×¥é°áÁõ¡¡´¨¤µÂÐºö¤Ë½Å¤ÍÃå¥³¡¼¥Ç¤À¤è¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¥Ë¥Ã¥È¤ËÇò¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡¢ÎÐ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥È¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡ÖÇò¤¬°ìÁØåºÎï¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖGood¤Ê¥³¡¼¥Ç¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¯¤Æ¸µµ¤Ìã¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥»¥¯¥·¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊæÀî¤Ï¸½ºß¡¢ABEMAÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖABEMA¡¡Prime¡×¤Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë70¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¼ñÌ£¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢ÎÁÍý¡¢Æüµ¢¤êÎ¹¡¢¶¥ÇÏ¡£»ñ³Ê¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢Èë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î¡£·ì±Õ·¿¤ÏA¡£