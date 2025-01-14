ÂàÇ¤´Ö¶á¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤¬±éÀâ¤Ç¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤ËÃíÊ¸¡ÖÆ±ÌÁ¶¯²½¤ÎÀ®²Ì¤ò³èÍÑ¤·³Æ¹ñ¤ò°ì¤Ä¤Ë¡×
ÂàÇ¤¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤¬¡¢4Ç¯´Ö¤Î³°¸ò¤òÁí³ç¤¹¤ë±éÀâ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ
¡Ö»ä¤Ï¼¡¤ÎÀ¯¸¢¤ËÈó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¼ê»¥¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Þ¤¹¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÍ§¿Í¤È¡¢¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ±ÌÁ¤ò°ú¤·Ñ¤°¤Î¤Ç¤¹¡£Å¨¤Ï¼åÂÎ²½¤·¡¢°µÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Ç¤´üÃæ¤ËNATO¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÆüËÜ¡¦´Ú¹ñ¤È¤Î3¤«¹ñ¤Î¶¨ÎÏ¤ò¿Ê¤á¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òµó¤²¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÎÆ±ÌÁ¤Ï¤³¤³¿ô½½Ç¯¤ÇºÇ¤â¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£
Â¿¹ñ´Ö¤Î¶¨ÎÏ¤è¤ê¤â2¹ñ´Ö¤Î¸ò¾Ä¤ò¹¥¤à¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï²æ¡¹¤¬ÃÛ¤¤¤¿À®²Ì¤ò³èÍÑ¤·¡¢³Æ¹ñ¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·Â³¤±¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥·¥ê¥¢¾ðÀª¤Ø´ØÍ¿¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢Êø²õ¤¬¡Ø¥¤¥¹¥é¥à¹ñ¡Ù¤ÎÉü³è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤âÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£