マーベル・スタジオの新ドラマ「デアデビル:ボーン・アゲイン」は初の予告編映像が公開される予定だったが、米ロサンゼルスで発生中の山火事の影響で延期になっていたようだ。

キングピン/ウィルソン・フィスク役のヴィンセント・ドノフリオがSNSで明らかにした。ドノフリオは予告編の状況についてファンに尋ねられると、「LA火災のために延期になった」と回答。それでも、「やって来ます」と改めて近日公開になることを示唆した。

Postponed because of LA fires.

It's coming.