【十周年記念10大キャンペーン】開催期間:1月14日~2月12日

EXNOAとニトロプラスは、Android/iOS/PC用刀剣育成シミュレーション「刀剣乱舞ONLINE」の10周年を記念したキャンペーンを1月14日より開始した。期間は2月12日まで。

本作は、日本刀を男性に擬人化した「刀剣男士」を収集・強化し、日本の歴史上の合戦場に出没する敵を討伐していく刀剣育成シミュレーションゲーム。2015年1月14日にPC版がサービス開始され、今年で10周年を迎える。

これを記念し、本日1月14日よりゲーム内で様々なアイテムの配布や、経験値増加、ドロップ率アップといった様々なキャンペーンが開始。ほかにも、通常よりもお得なパック販売や、景趣「刀剣乱舞十周年記念・祝花」の配布、「審神者十周年任務」の追加、十周年の挨拶ボイスと演出実装など、多数の特別な施策が実施されている。

(C)2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS

(C)2022 NITRO PLUS・EXNOA LLC/特『刀剣乱舞-花丸-』製作委員会

(C)Nitroplus・DMM GAMES/「活撃 刀剣乱舞」製作委員会

(C)2024 NITRO PLUS・EXNOA LLC/『刀剣乱舞 廻』製作委員会

(C)NITRO PLUS・EXNOA LLC/ミュージカル『刀剣乱舞』製作委員会

(C)NITRO PLUS・EXNOA LLC/舞台『刀剣乱舞』製作委員会

(C)NITRO PLUS・EXNOA LLC/新作歌舞伎『刀剣乱舞』製作委員会

(C)2019「映画刀剣乱舞」製作委員会

(C)2015-2019 DMM GAMES/Nitroplus

(C)2023 「映画刀剣乱舞」製作委員会/NITRO PLUS・EXNOA LLC

(C)2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS (C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.

(C)2015-2019 DMM GAMES/Nitroplus (C)TOKYO MX