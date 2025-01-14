°ËÀª¿ÀµÜ¤Ë41Ëü¿Í¡¡Àµ·î»°¤¬Æü¤Î¼çÍ×»ÜÀß¤Î´Ñ¸÷µÒ¡¡¿··¿¥³¥í¥ÊÁ°¤ÎÌó8³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë101Ëü¿Í¤Ë¤Þ¤Ç²óÉü
º£Ç¯¤ÎÀµ·î»°¤¬Æü¤Ë¡¢»°½Å¸©Æâ¤Î¼ç¤Ê´Ñ¸÷»ÜÀß¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤Î¿ô¤Ï101Ëü¿Í¤Ç¡¢µîÇ¯¤òÌó10Ëü¿Í¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»°½Å¸©¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»°½Å¸©¤Î¤Þ¤È¤á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°ËÀª¿ÀµÜ¤ä¥Ê¥¬¥·¥Þ¥ê¥¾¡¼¥È¤Ê¤É¡¢¸©Æâ¤Î¤ª¤â¤Ê´Ñ¸÷»ÜÀß19»ÜÀß¤ÎÀµ·î»°¤¬Æü¤ÎÆþ¹þµÒ¿ô¤Ï101Ëü7570¿Í¤Ç¡¢µîÇ¯¤Î91Ëü¿Í¤«¤é10Ëü¿ÍÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÁ°¤Î2020Ç¯¤Î»°¤¬Æü¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Ìó8³ä¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤â¤Ê»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢°ËÀª¿ÀµÜ¤¬Ìó41Ëü6000¿Í¡¢¥Ê¥¬¥·¥Þ¥ê¥¾¡¼¥È¤¬30Ëü8000¿Í¡¢»ÖËà¥¹¥Ú¥¤¥óÂ¼¤¬2Ëü¿Í¡¢Ä»±©¿åÂ²´Û¤¬Ìó1Ëü4000¿Í¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»ÜÀß¤ÇµîÇ¯¤Î¿ô»ú¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£