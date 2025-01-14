ÊªÉÊËÇ°×¤ÎÁí³Û¤¬8Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ¤³¦1°Ì¤Ë¡½Ãæ¹ñ
2024Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÊªÉÊËÇ°×¤ÎÁí³Û¤Ï²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¡¢8Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤ÎÊªÉÊËÇ°×¹ñ¤ÎÃÏ°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¢½Ð³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤¬98¡¥9¡ó¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÇ´Ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î2024Ç¯¤ÎÍ¢½Ð³Û¤Ï½é¤á¤Æ25Ãû¸µÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¡¢Á°Ç¯Èæ7¡¥1¡óÁý¤Î25Ãû4500²¯¸µ¡Ê534Ãû4500²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎÄÌÇ¯Í¢½Ð³Û¤ÏÁ°Ç¯±Û¤¨¤ò8Ç¯Ï¢Â³¤Ç°Ý»ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÏÀ¤³¦°ì¤ÎÀ½Â¤¶ÈÂç¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦°ì¤ÎÀ½Â¤¶ÈÍ¢½Ð¹ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤ÎÍ¢½Ð³Û¤Ç¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤¬Á´ÂÎ¤Î98¡¥9¡ó¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤ÁÁõÈ÷À½Â¤¶È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ï14Ãû6900²¯¸µ¡ÊÌó315Ãû±ß¡Ë¡¢¾ÃÈñºâÀ½Â¤¶È¤Ç¤Ï5Ãû4300²¯¸µ¡ÊÌó116Ãû±ß¡Ë¡¢¸¶ºàÎÁÀ½Â¤¶È´ØÏ¢À½ÉÊ¤Ç¤Ï3Ãû1200²¯¸µ¡ÊÌó66Ãû8000²¯±ß¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½¸ÀÑ²óÏ©¤ÎÍ¢½Ð¤Ï18¡¥7¡ó¤Î¿¤ÓÎ¨¤Ç¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤Ï18¡¥1¡ó¡¢Á¥Çõ¤È³¤ÍÎ¹©³ØÁõÈ÷¤Ê¤É¤Ç¤Ï60¡¥1¡ó¤Î¿¤Ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë