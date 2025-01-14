Ãæ¹ñ£Ã£Á£Ô£Ì¡¢¾åÈ¾´ü¤Î¹á¹Á¾å¾ì¤Ø¶ä¹Ôµ¯ÍÑ¡á´Ø·¸¶Ú
Kane Wu¡¡Selena Li
[¹á¹Á £±£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - Ãæ¹ñ¼ÖºÜÅÅÃÓÂç¼ê¤ÎÇ«ÆÁ»þÂå¿·Ç½¸»²Êµ»¡Ê£Ã£Á£Ô£Ì¡Ë¤¬¹á¹Á¾å¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ£Ê£Ð¥â¥ë¥¬¥ó¤ä¥Ð¥ó¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤Î¶ä¹Ô¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬´Ø·¸¼Ô£²¿Í¤ÎÏÃ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¹á¹Á»Ô¾ì¤Çº£Ç¯Í¿ô¤Î¿·µ¬³ô¼°¸ø³«¡Ê£É£Ð£Ï¡Ë¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¹ñºÝ¶âÍ»¡Ê£Ã£É£Ã£Ã¡Ë¤ÈÃæ¿®·úÅê¾Ú·ô¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
£É£Ð£Ï·×²è¤Îµ¬ÌÏ¤Ï³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢£Ã£Á£Ô£Ì¤Î»þ²ÁÁí³Û¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¿ô½½²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡££±£³Æü½ªÃÍ¤Ë´ð¤Å¤¯Æ±¼Ò¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Ï£±£µ£°£°²¯¥É¥ë¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢£Ã£Á£Ô£Ì¤Ïº£Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¾å¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ£Á³ô´ë¶È¤Î´Ö¤Ç³¤³°¤ÎÎ®Æ°ÀÄ´Ã£¤òµá¤á¤Æ½ÅÊ£¾å¾ì¤Ë´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¹á¹Á¤Ç¤Ï²áµî¿ô½µ´Ö¤Ë£É£Ð£Ï¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£