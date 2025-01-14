¡ÚÆÈ¼«¡ÛÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÆüËÜ´Û¤ÎÁ´ÍÆÈ½ÌÀ¡¡À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¡Ö²ÐÀ±¤ÎÀÐ¡×¤ä¡È¤Ï¤ä¤Ö¤µ¡É¤¬»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¡Ö¾®ÏÇÀ±¤Îº½¡×¤âÅ¸¼¨
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ´Û¡×¤ÎÁ´ÍÆ¤¬FNN¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜ´Û¤Ï3¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢ÌÜ¶Ì¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¡Ö²ÐÀ±¤ÎÀÐ¡×¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿JAXA¡á±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¤Î¾®ÏÇÀ±Ãµººµ¡¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ¡×¤È¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ2¡×¤¬»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¡¢¾®ÏÇÀ±¡Ö¥¤¥È¥«¥ï¡×¤È¡Ö¥ê¥å¥¦¥°¥¦¡×¤«¤éºÎ¼è¤·¤¿¡Öº½¡×¤òÂçµ¤·÷ÆÍÆþ¤Ë¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦³«È¯¤µ¤ì¤¿¥«¥×¥»¥ë¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÅ¸¼¨¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤êµ»½Ñ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿Â¾¤Î2¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤´¤ß¤«¤é¿å¤ÈÅÅµ¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥¬¥¹¥×¥é¥ó¥È¡×¤Î¸«³Ø¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÈùÀ¸Êª¤ÎÆ¯¤¤ËÃåÌÜ¤·¤¿Å¸¼¨¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£