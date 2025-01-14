¥¹ー¥Ñー£Ö¡¢3-11·î´ü(3QÎß·×)ºÇ½ª¤¬ÀÖ»ú³ÈÂç¤ÇÃåÃÏ¡¦9-11·î´ü¤âÀÖ»ú³ÈÂç
¡¡¥¹ー¥Ñー¥Ð¥ê¥åー <3094> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬1·î14ÆüÃë(11:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯2·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(3-11·î)¤ÎºÇ½ªÂ»±×(ÈóÏ¢·ë)¤Ï19.6²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï17.4²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿12-2·î´ü(4Q)¤ÎºÇ½ªÂ»±×¤Ï5.4²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï5.1²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(3Q)¤ÎºÇ½ªÂ»±×¤Ï10.6²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï8.4²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-5.0¡ó¢ª-6.7¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿12-2·î´ü(4Q)¤ÎºÇ½ªÂ»±×¤Ï5.4²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï5.1²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(3Q)¤ÎºÇ½ªÂ»±×¤Ï10.6²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï8.4²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-5.0¡ó¢ª-6.7¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹