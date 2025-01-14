¥¤¥ó¥¿¥Õ¥¡¥¯¡¢¾å´ü·Ð¾ï¤Ï¹õ»úÉâ¾å¡¦ÄÌ´ü·×²è¤òÄ¶²á
¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー <4057> [Åì¾Ú£Ç] ¤¬1·î14ÆüÃë(11:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯5·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(6-11·î)¤Î·Ð¾ïÂ»±×(ÈóÏ¢·ë)¤Ï1²¯0200Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1²¯1000Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î9500Ëü±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤¬107.4¡ó¤È¤¹¤Ç¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿12-5·î´ü(²¼´ü)¤Î·Ð¾ïÂ»±×¤Ï700Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï8200Ëü±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(2Q)¤Î·Ð¾ïÂ»±×¤Ï8700Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï4300Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-6.8¡ó¢ª12.1¡ó¤ËµÞ²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿12-5·î´ü(²¼´ü)¤Î·Ð¾ïÂ»±×¤Ï700Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï8200Ëü±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(2Q)¤Î·Ð¾ïÂ»±×¤Ï8700Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï4300Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-6.8¡ó¢ª12.1¡ó¤ËµÞ²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹