東京ばな奈と伊藤久右衛門がコラボレーションした「お抹茶ショコラサンド」が登場!

クッキーも、ショコラも、クリームも宇治抹茶を使用した、香り高い日本らしいお土産が誕生です☆

東京ばな奈ワールド×伊藤久右衛門 お抹茶ショコラサンド

価格:8個入 1,425円(税込)/12個入 2,138円(税込)

発売日:2025年1月20日(月)

取扱店舗:成田空港内Fa-So-La各店、羽田空港国際線内TOKYO SOUVENIR SHOP NORTH

※一部取扱いのない店舗もあります

グレープストーが展開する東京みやげブランド「東京ばな奈ワールド」から、国際空港限定の「東京ばな奈ワールド×伊藤久右衛門 お抹茶ショコラサンド」が登場!

日本を代表するお土産「東京ばな奈ワールド」と日本を代表する京都の老舗お茶屋「伊藤久右衛門」のコラボレーション第2弾として展開されます。

京都の老舗お茶屋「伊藤久右衛門」の宇治抹茶を練り込むことで、香り豊かに仕上げられています。

クッキーとショコラ、クリームの3つの一体感が織りなす新感覚クッキーです。

5層仕立てで食べ応えも抜群。

クッキーには、東京ばな奈やお茶をモチーフにしたかわいらしい絵柄が入っています。

全6種の絵柄がランダムで入りますので、どの絵柄が出るか楽しみながら味わうのも醍醐味です。

第1弾「お抹茶ケーキ」とは対照的に、黒を基調としたシックな印象のパッケージデザイン。

着物姿の女性には東京ばな奈モチーフのかんざしがキラリと輝きます。

日本らしさを感じられるよう、細部までこだわって仕上げられたスイーツです。

伊藤久右衛門とコラボした、「東京ばな奈」の新たな日本土産!

「東京ばな奈ワールド×伊藤久右衛門 お抹茶ショコラサンド」は、2025年1月20日(月)より、成田空港内Fa-So-La各店、羽田空港国際線内TOKYO SOUVENIR SHOP NORTHにて販売開始です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 宇治抹茶が香り高い焼き菓子!東京ばな奈ワールド×伊藤久右衛門 お抹茶ショコラサンド appeared first on Dtimes.