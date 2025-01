ディズニーストアとセルフジェルネイルブランド「ohora(オホーラ)」の共同企画グッズとして、”桜”をテーマにしたネイルが登場!

ピンクを基調に、「ミニーマウス」「ディズニー マリー」「ロッツォ」をイメージした3種類のデザインが展開されます☆

ディズニーストア「ohora」共同企画「桜デザイン」ネイル

価格:各2,200円(税込)

発売日:2025年1月29日(水)10:00〜

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京・全国のディズニーストア店舗・ディズニー公式オンラインストア

ディズニーストアとohoraとの共同企画より、桜をテーマにしたネイルが登場!

ピンクをメインカラーに桜の花や甘いイチゴをイメージした、愛らしくときめきを秘めたデザインです。

春先取りの桜デザインネイルで、心華やぐ瞬間を感じることができます。

ラインナップは「ミニーマウス」、『おしゃれキャット』に登場する子ネコ「マリー」、ディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー』シリーズに登場する「ロッツォ」の3種類。

ミッキーシェイプや「ディズニー マリー」の足跡、イチゴなど、それぞれのキャラクターをイメージしたデザインにも注目です☆

Disney collection - Sweet Valentine’s Day moments -

価格:各2,300円(税込)

発売日:2025年1月29日(水)17時より販売開始予定

販売店舗:ohora公式サイト、楽天、Amazon、Qoo10(ディズニーストアでの取り扱いはありません)

ohoraの「Disney collection」より、バレンタインがテーマのネイルが登場!

「ミッキー&ミニー」2種、「ベル&野獣」1種のカップルをモチーフにしたネイルデザイン計3種のラインナップ。

トリュフチョコレートのような甘くキュートなデザインや、ロマンチックで愛らしいデザイン、洗練された上品なデザインまで、テイストの異なるネイルはバレンタインの過ごし方に合わせて選べるほか、何気ない日常や特別な日にもおすすめ。

また、今回のパッケージには手書き風のハートのフレームが描かれており、あまりの可愛さに思わず手に取ってしまいたくなるデザインです。

N Sweet Valentine

愛を伝える「ミッキー&ミニー」をモチーフにしたショコラブラウンネイル。

トリュフチョコレートにインスピレーションを得たデザインには、ブロンズグリッターの煌めきをプラスし、「ミッキーマウス」のハンドパーツがあしらわれています。

「ミニーマウス」のリボンアートにはクリスタルパーツが上品に輝きます。

チョコレートソースが滴り落ちる様を描いたショコラアートにゴールド箔をほんのり添えたら、プラチナグリッターとハートゴールドを散らしたデザインがまるでゴージャスなラッピングを施したような仕上がりに。

バレンタインムード高まるデザインです。

N Blooming Love

甘さあふれる「ミッキー&ミニー」をモチーフにしたチェリーブロッサムネイル。

バレンタインスイーツにインスピレーションを得たピンクベースのデザインには、ミッキーアイコンのストーンパーツをアクセントに、ピンクグリッターやドットのゴールド箔が散りばめられています。

マグネットグラデーションにはゴールドのドローイングでハートが描かれ、ライン上に添えたクリスタルパーツが可憐に輝きます。

ゴールド箔の「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のシルエットデザインを向かい合わせに配置すれば、まるで二人が見つめ合っているような甘い雰囲気に。

指先を愛らしく彩るデザインです。

N Enchanted Rose

愛の奇蹟が込められた『美女と野獣』の「ベル」と「野獣」をモチーフにしたエレガントネイル。

バラのアートを閉じ込めたクリスタルカッティングパーツに、プラチナグリッターとゴールド箔を散りばめて、魔法のバラと真実の愛をイメージしたデザインです。

「ベル」と「野獣」にインスピレーションを得て、二人の衣装カラーであるイエローグラデーションとネイビーマーブルのデザインに装飾アートが施されています。

キラキラと煌めくマグネットグリッターの上にあしらった一粒のクリスタルパーツが、まるで夜空に浮かぶ星々のようにロマンチックなムードを演出します。

バレンタインや桜の季節にぴったりなディズニーデザインのセルフジェルネイル。

ディズニーストア「ohora」共同企画「桜デザイン」ネイルとDisney collection - Sweet Valentine’s Day moments -は、2025年1月29日(水)より発売です☆

