¡Ö¤¢¤ì¡ÄÃ¯¤â²¶¤Î¤³¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ª¡×ÀõÌîÃé¿®¡Ê51¡Ë¡¢GG¾Þ¼õ¾Þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ë ¿·À®¿Í¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â
¡¡Âè82²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Ç4´§¤òÃ£À®¤·¤¿ÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¡£¤½¤³¤Ç½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÀõÌîÃé¿®¡Ê51¡Ë¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ÊÆ±¤¸¤¯¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡Ë¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤È¤³¤í¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë¡¢¤â¤¦¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤È¡£¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¤µ¤ó¤¬¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤âÃ¯¤«¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤¿¡£¡Ø¤¨¤Ã¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¥Ï¥ê¥½¥ó¤µ¤ó¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡£¤â¤·¼è¤ì¤¿¤é¤Á¤ã¤ó¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤âÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤¿½Ö´Ö¤ËÁ´Éô¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤â¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢¡Ø¤¢¤ì¡ÄÃ¯¤â²¶¤Î¤³¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡Ù¤È¡£¤½¤·¤¿¤é¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÀõÌî¤¬¡¢¿·À®¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ËÆ¬¤â°¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÍ¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¡£´ðËÜ²¿¤â¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤â¤Ê¤¯¤Æ½½Ê¬³Ú¤·¤¤¤·¡¢½½Ê¬¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¼«Ê¬¤¬¤¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×
¡Ê¡ØABEMA Morning¡Ù¤è¤ê¡Ë